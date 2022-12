"Ça a été très compliqué" : Une star des Marseillais mariée une 2e fois, galère sur galère...

En septembre 2020, Stéphanie Durant et Théo Soggiu se disaient "oui" pour la toute première fois. Une cérémonie célébrée à la mairie, en petit comité, et qui a eu un goût amère malgré la joie de s'unir pour la vie. Plus de deux ans plus tard, les tourtereaux sont toujours aussi amoureux et ont donc décidé de réitérer leurs voeux. L'occasion pour eux d'organiser une fête digne de ce nom et de réunir tous leurs proches, sans aucune contrainte sanitaire à l'horizon. C'est donc le 17 décembre 2022, à l'église, que l'ancienne star des Marseillais et son chéri se sont unis pour la seconde fois au cours d'une cérémonie sur le thème de Noël.

Sur son compte Instagram, la maman de Loann est revenue sur ces premières noces ratées. "On s'est marié en pleine crise du Covid. Il y avait 30 personnes invitées, car c'était limité. On portait même les masques dans la mairie", a-t-elle expliqué en story. Les amoureux auront donc attendu deux années supplémentaires pour organiser leurs noces religieuses. La date du 17 décembre quant à elle, s'est imposée rapidement.

Il y avait quelque chose de cosy et de différent

À l'heure où beaucoup préfèrent se marier en été, Stéphanie Durant, elle, se félicite de son choix original. "Il y avait quelque chose de cosy et de différent, je suis plus que ravie. Pour les prestataires, ça a été le rush, il y a eu beaucoup de travail derrière. Ça a été très compliqué de se marier à l'église déjà d'en trouver une qui acceptait de nous marier. J'ai eu beaucoup d'églises qui ont refusé de nous marier, car on ne respectait pas les neuf mois de préparation", a-t-elle révélé. Dans la précipitation, les amoureux ont rencontré d'autres galères de taille. "Trois semaines avant le mariage, la dame de la paroisse me dit qu'il y a un papier à remplir, une demande prénuptiale. Il fallait absolument signer ce papier, sachant que Théo était parti à Miami. Ce papier devait se signer en présence des deux époux donc je commence à paniquer", a-t-elle partagé. Lorsque cette dame lui a demandé d'annuler son mariage, Stéphanie Durant s'est effondrée. Mais finalement, tout s'est bien terminé. "J'ai été remplie d'émotion quand je suis rentrée à l'église avec mon père, je n'ai fait que pleurer", a-t-elle conclu. Longue vie aux jeunes mariés !