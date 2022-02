"Ça commence à me travailler" : Jean-Paul Rouve bientôt nu au cinéma, l'acteur stresse

Le 23 février prochain sort Zaï Zaï Zaï Zaï en salles, film de François Desagnat dont Jean-Paul Rouve est la tête d'affiche. Ce lundi 7 février, l'acteur de 55 ans était invité dans Quotidien pour en faire la promotion.

Face à Yann Barthès, le comédien, star des Tuche, a dévoilé le pitch loufoque du long-métrage dont le tournage n'a pas été une source d'angoisse pour lui. En revanche, il n'a manqué de faire part de son appréhension pour un projet futur attendu sur grand écran.

Alors qu'Anne Depetrini venait de conclure sa chronique autour de la nudité des hommes au cinéma, Jean-Paul Rouve a fait une révélation. Son tour est bientôt arrivé : "Ça va m'arriver là, a-t-il indiqué à l'animateur et à toute son équipe. Ça commence à me travailler". L'acteur va donc apparaître frontalement nu pour les besoins d'un tournage et hors de question de se dégonfler : Jean-Paul Rouve ne fera pas appel à une doublure. C'est la raison pour laquelle il appréhende l'exercice : "Je vais avoir un film où je vais avoir ça. Et ça commence à me travailler. Pourquoi, je vous jure, il n'y a pas de quoi" a-t-il conclu avec humour.

C'est la première fois que Jean-Paul Rouve dévoilera son anatomie au cinéma. Jusqu'à présent, les films dans lesquels il a décroché un rôle ne nécessitait pas de mise à nu de sa part. Seul son personnage dans RRRrrrr !!! lui avait demandé d'apparaître presque dans le plus simple appareil. S'il veut des conseils pour affronter cette angoisse, Jean-Paul Rouve pourra toujours se tourner vers Guillaume Labbé.

L'acteur phare de Je te promets et Plan Coeur s'était confié au mois de janvier sur les scènes de nu qu'il avait déjà tournées pour des séries. Et loin de lui l'idée de rougir ou d'être stressé par la chose, bien au contraire : "Avec mes deux frères, on faisait du sport et on se parlait assez régulièrement nus après le sport. Je n'ai donc pas trop de problème avec la nudité sur les plateaux ou peut-être uniquement quand il y a des scènes d'amour et que je ne connais pas la comédienne au début, indiquait-il. Ça ne me gêne pas d'être nu avec quelqu'un. Il ne faut pas qu'autour il y ait 150 000 personnes et encore... franchement, je n'ai jamais été dérangé par ça". Jean-Paul Rouve devrait en prendre de la graine !