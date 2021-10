"Ça faisait plus d'un an..." : Vincent Cerutti et sa fille Abbie complices pour un grand moment !

Et de partager un peu plus de ce moment avec son aînée en story : "'Tu sais que j'ai un petit frère mais là il n'est pas là il est à la crèche', dit Abbie à un petit garçon assis à côté de nous au cinéma." Plus encore, le charmant brun précise que "le prochain film avec Abbie ce sera 'Oups ! J'ai encore raté l'arche' qui en plus est un film pour enfants de 5 ou 6 ans mais un film @mradiofr".

Un premier cinéma pendant les vacances scolaires de la Toussaint ! De son côté, le petit Isaac (1 an et demi) devra attendre encore un peu avant de s'installer dans les salles obscures avec sa grande soeur et ses parents. Mais le jeune garçon a lui aussi eu droit à une grande première récemment. En effet, le 24 septembre 2021, le fils de Vincent Cerutti et Hapsatou a fait... son premier voyage en train ! "Baptême pour Isaac, bientôt 2 ans, qui découvre la grande vitesse et qui comme toujours me fait tellement rire. Maman @hapsatousy est au Maroc avec son équipe @hapsatousybeauty", avait écrit le papa en légende d'une superbe photo à trois. De jolis moments immortalisés et partagés en guise de souvenirs.