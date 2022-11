"Ça m'a arrangé !" : Patrick Bruel abandonné par son père à la naissance, le chanteur pas mécontent de ce choix

Papa de deux garçons, issus de sa relation avec Amanda Sthers, Patrick Bruel a eu besoin de faire le point avant de tenir son aîné dans ses bras. S'il a toujours été là pour ses fils Oscar, né en 2003 et Léon, né en 2005, le chanteur a, de son côté, grandi sans figure masculine à la maison. Quand il est venu au monde, son père n'avait que 20 ans et il s'est aperçu que cette vie n'était pas faite pour lui. Ce qui explique que Patrick a passé son enfance avec sa mère, seulement.

Il n'y a pas eu d'absence totale

Le père de Patrick Bruel a, parfois, fait un pas en avant, en sa direction. Il avait, notamment, payé un vinyle à son fils que ce dernier a récemment retrouvé dans ses affaires. "Mon père me l'a offert en 1971, pour mes 12 ans, raconte-t-il dans les colonnes du magazine Le Point. Il était venu à Paris, on avait déjeuné et il m'avait emmené dans un magasin pour acheter ce disque et le Requiem de Mozart. Ce cadeau prouve qu'il n'y a pas eu d'absence totale. Il n'a simplement pas suffisamment existé."

Patrick Bruel s'apprête à sortir son 10e album, Encore une fois, dont les influences sont très diverses. Ces goûts multiples, en matière de musique, il les doit notamment à sa maman, qui l'a élevé seule mais toujours en rythme. C'est ce qu'il raconte en expliquant que l'absence de son père l'a, dans le fond, plutôt bien "arrangé". "Parce que j'ai vécu avec ma mère une sorte de binôme libre, précise-t-il. On est partis en Italie en stop quand j'avais 8 ans, en sac à dos en Espagne, à Réome, voir Tosca aux thermes de Caracalla... on était bien ! Ma mère se baladait entre la grande chanson française, le rock et la musique classique. Mon éclectisme, je le lui dois."

C'est le plus grand chagrin de ma vie

Celui qu'il considérait véritablement comme son père, ou plutôt son "re-père", c'est son grand ami Guy Carcassonne, qui est malheureusement décédé il y a bien longtemps. "C'est le plus grand chagrin de ma vie, assure Patrick Bruel. Ça fera dix ans le 27 mai 2023. Vingt-sept ans d'amitié sans faille. Un déjeuner par semaine, un coup de fil tous les jours, des échanges sur tout." On dit souvent qu'on ne choisi pas sa famille. Patrick Bruel pourrait bien assurer le contraire...

Retrouvez l'interview intégrale de Patrick Bruel dans le magazine Le Point, n° 2623, du 10 novembre 2022.