Patrick Bruel et Amanda Sthers toujours proches : les ex se retrouvent dans la cité des amoureux, Venise

Outre leurs beaux enfants Oscar (19 ans) et Léon (17 ans) et leurs carrières professionnelles respectives, Patrick Bruel et Amanda Sthers auront réussi leur divorce qui date de 200, après trois ans de mariage. C'est ainsi qu'on peut les voir complices à Venise lors de la présentation du documentaire Bonnie, dans la section "Classics" de la biennale ce 8 septembre 2022. En effet, la romancière à succès a dévoilé sur son compte Instagram une série de clichés et de vidéos pris durant son passage dans la cité italienne dans le cadre de la Mostra. Elle est productrice du film qu'elle a dévoilé non sans fierté avec son élégant ex-mari qui oeuvre aussi pour sa société de production.

Bonnie est un portrait de la célèbre directrice de casting Bonnie Timmermann sous force d'hommage au métier d'acteur. Dans ce film, on peut ainsi y croiser les visages et les voix de Bruce Willis, Natalie Portman, Benicio Del Toro, Laurence Fishburne, Liam Neeson, ou encore Mark Ruffalo et Sigourney Weaver. Avec cette oeuvre, c'est une femme de l'ombre qui est mise en lumière et elle permet d'en savoir plus sur son métier méconnu et pourtant capital. C'est à elle qu'on doit les visages qui façonnent la culture télé et cinéma, pionnière dans son domaine en donnant de la visilibilité aux minorités et aux jeunes générations. Soulignons que la musique de ce documentaire est signé Yuksek, qui a déjà magnifié la série En thérapie.

Sur Instagram, Amanda Sthers n'a pas caché son bonheur de dévoiler son film à Venise la magnifique, produit avec la collaboration, entre autres, de son ex-mari.