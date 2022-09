"Le regarder partir..." : Amanda Sthers nostalgique pour avec fils Léon, l'ex de Patrick Bruel a du vague à l'âme

Elle a pourtant l'habitude ! Après tout, Amanda Sthers est maman d'un autre garçon. En couple avec le chanteur Patrick Bruel jusqu'à l'été 2012 - ils s'étaient mariés en septembre 2004 -, l'autrice a d'abord accueilli Oscar, en 2003, avant que Léon ne naisse en 2005. Depuis les attentat du 13 novembre 2015, elle vit d'ailleurs à Los Angeles, en Amérique, avec ses enfants. Mais viendra un temps où il faudra leur dire "au revoir".

C'est donc loin de leur père que Léon et Oscar ont grandi, bien que Patrick Bruel ait gardé d'excellents contacts avec Amanda Sthers et qu'il voit leurs enfants dès que possible. Il a même un plan d'avenir pour ses garçons. En 2006, le chanteur est devenu propriétaire, non pas d'une terre américaine, mais d'une ancienne commanderie hospitalière du XIIe siècle située dans le Lubéron. Il l'a même baptisé le Domaine de Leos - la contraction de leurs prénoms - et compte bien le transmettre à ses garçons

"La transmission, c'est sacré pour moi, expliquait-il dans les colonnes du Journal du dimanche. J'avais 3 ans quand ma famille a quitté l'Algérie pour la région parisienne. S'implanter en Provence, c'est le juste milieu. Je voulais signifier mes racines et en donner à mes fils. Ils vivent aux Etats-Unis avec leur mère, mais je les implique dans tout ce que nous faisons ici. Ils ont grandi avec cette maison..."