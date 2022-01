"Ça me flatte !" : Muriel Robin rouge de honte en apprenant qu'une célèbre actrice veut l'embrasser...

Avec des "si", on referait le monde. Et Carole Bouquet, elle, referait sa vie sentimentale. En couple avec Philippe Sereys de Rothschild depuis 2014, la comédienne a effectivement avoué récemment, dans l'émission L'Aparté, qu'elle craquerait volontiers pour le charme d'une humoriste. "Monica [Bellucci, NDLR] est magnifique. Mais vous me mettez Muriel Robin, dans une autre vie, il y a des chances que ça soit moi qui l'embrasse, expliquait-elle au mois de décembre. Mes enfants vont être consternés par ce que je suis en train de dire. Mais le pouvoir du rire, sur moi... il n'y a rien de plus séduisant au monde."

Je ne le savais pas !

Drôle de coïncidence, Muriel Robin a participé au même programme, à son tour, sur Canal+ le 10 janvier 2022. Et elle s'est retrouvée nez-à-nez avec cette séquence qu'elle n'avait pas eu l'occasion de visionner jusque-là. "Écoutez, que dire ? Je ne le savais pas, a-t-elle avoué à Nathalie Levy, la voix de l'émission. Ben ça alors ! Elle est drôle, elle est folle Carole, je l'aime. On se connaît bien et j'adore sa façon d'aimer les gens drôles. Vraiment. C'est pas que ça nous anoblie, mais quand ça devient essentiel dans la vie de quelqu'un... ça me flatte. Et que Carole veuille m'embrasser dans une autre vie, on peut attendre Carole, sois patiente, sois patiente..."

Muriel Robin et Carole Bouquet se côtoient effectivement depuis bien longtemps. Elles étaient montées sur la scène de Bobino, en 2018, pour interpréter ensemble Les monologues du vagin avec Anne Le Nen, la compagne de l'humoriste. Si cette dernière était invitée dans L'Aparté, c'était pour évoquer un autre projet qui sera prochainement diffusé à la télévision : la mini-série Mon Ange, découverte par les téléspectateurs, en France, le 6 janvier dernier. Dans ces épisodes, l'actrice incarne une mère à la recherche de sa fille, disparue depuis huit ans. Si son humour lui donne une chance du côté de Carole Bouquet, Muriel Robin a, toutefois, d'autres cordes à son arc...