"Il y a des chances" : Carole Bouquet, cette femme du show business qu'elle aimerait embrasser...

Carole Bouquet était l'invitée de l'émission En Aparté diffusée sur Canal+ lundi 13 décembre. La comédienne de 64 ans, qui forme un couple lesbien éperdument amoureux avec la sublime Monica Bellucci dans Les Fantasmes de Stéphane et David Foenkinos, a confié ce qui la fait craquer chez...une femme. Dans le film sorti cet été et dans lequel on retrouve Karin Viard, Nicolas Bedos, Ramzy Bedia, Céline Sallette et Jean-Paul Rouve, Carole Bouquet incarne Marie, qui décide d'aller au bout de ses expériences avec sa compagne Sabrina.

Elle est revenue sur sa prestation dans le long-métrage et son envie de tenter le coup dans la vraie vie. "Les femmes m'ont beaucoup regardée. Ça ne me gênait pas du tout, simplement je n'avais pas de désir. J'aurais bien aimé. Franchement, oui, je trouve que c'est un monde."

Tout au long du film, Carole Bouquet et Monica Bellucci échangent baisers passionnés et étreintes langoureuses devant la caméra. "Elle est moins timorée que moi. Enfin, c'est-à-dire que, sur un plateau en tous les cas, je ne sais pas parce que je ne lui ai pas demandé dans la vie, c'est elle qui a pris en main la situation", a-t-elle révélé, à propos du jeu de sa collègue ; qui a récemment déclenché une petite polémique en Italie.

En couple depuis 2014 avec l'homme d'affaires Philippe Sereys de Rothschild, la maman de Dimitri Rassam (40 ans, né de son union passée avec le producteur Jean-Pierre Rassam) et de Louis Giacobetti (34 ans, fruit de ses amours avec Francis Giacobetti), a donné le nom de la femme qui aurait pu faire chavirer son coeur, si elle avait été lesbienne. "Monica est magnifique, mais vous me mettez Muriel Robin là, il y a des chances dans une autre vie que ce soit moi qui l'embrasse", a lancé la mère de famille.

"Mes enfants vont être consternés de ce que je suis en train de dire. Le rire, le pouvoir du rire sur moi, il n'y a rien de plus séduisant au monde pour moi que quelqu'un qui me fait rire", a déclaré celle qui est l'heureuse grand-mère de Balthazar et Darya Rassam (3 et 10 ans).