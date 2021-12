Monica Bellucci s'offre un tango sensuel dans "Danse avec les stars" et crée la polémique

Monica Bellucci a fait une apparition surprise et très remarquée dans la version italienne de Danse avec les stars, dimanche 12 décembre. C'est au bras du danseur Simone di Pascale que l'actrice de 57 ans a dansé un tango sur Ballando con le stelle diffusée sur la chaîne Rai1. Habillée d'une combinaison noire laissant apparaître un soutien-gorge transparent, la maman de Deva et Léonie (17 et 11 ans) n'a pas fait l'unanimité auprès du public, malgré ses pas sûrs et son look sexy et sobre.

En effet, beaucoup l'ont trouvée "froide" et "antipathique", comme on peut le lire sous une publication du compte Instagram de l'émission. Mais c'est surtout le fait que la prestation artistique ait été enregistrée dans l'après-midi, comme l'a révélé une membre du jury vidéos à l'appui, qui a blessé certains téléspectateurs. Pourtant, la production a tout essayé pour faire croire à du direct mais le pot aux roses a éclaté. "Les caméras ont filmé Monica Bellucci et son partenaire avec des plans cadrés toujours très étroits, évitant de faire des gros plans sur la scénographie ou, par exemple, sur le jury. La raison ? Il n'y avait personne dans le studio, à part les deux danseurs", a noté le journal italien Libero Quotidiano.