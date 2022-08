"Ça me gêne aussi" : Anaïs Demoustier souvent comparée à cette autre grande star du cinéma français

Cela fait déjà 19 ans qu'Anaïs Demoustier fait partie du paysage cinématographique français : alors qu'elle n'avait que 15 ans, la jeune fille avait alors joué dans son premier film, lançant une carrière aussi prolifique que diverse. Césarisée pour Alice et le Maire, elle n'hésite plus à participer à des films plus sombres, parfois même plus politiques, comme Novembre, qui sortira en septembre prochain et traitera des attentats du 13 Novembre 2015.

Mais s'il y a bien quelque chose qu'elle n'aime pas, c'est qu'on la compare à ses collègues... et plus particulièrement à l'une des actrices les plus connues de France : "On m'a beaucoup associée à Isabelle Huppert, peut-être à cause des taches de rousseur", explique-t-elle en interview pour le magazine Elle. Les taches de rousseur, mais pas que : il faut dire que dans son premier film, elle jouait... la fille d'Isabelle Huppert ! De quoi y voir une ressemblance ?

"Certains voient quelque chose de commun entre elle et moi. Ça me fait plaisir, mais ça me gêne aussi. Je l'admire, son parcours, ses choix, le fait de ne jamais s'être arrêtée. C'est ça qui a l'air compliqué dans ce métier", révèle-t-elle. A 34 ans, Anaïs Demoustier se pose en effet beaucoup la question : comment pourrait bien se jouer son avenir dans le cinéma ?

"Quand j'ai commencé, à l'âge de 15 ans, on m'a bien fait comprendre que ça pourrait être mon premier et mon dernier film", raconte la maman d'une petite fille jamais médiatisée. "Aujourd'hui, j'ai toujours la sensation que rien n'est gagné, jamais. Je pense que lorsqu'on commence très jeune, il y a un truc bizarre, comme si les choses s'étaient faites sans qu'on le décide vraiment. Parfois je me dis que je fais cela en attendant de faire mon vrai métier. Il faut que j'arrête de penser, à 34 ans, que ce n'est pas sûr. Quand j'ai reçu le César de la meilleure actrice pour Alice et le maire, c'était irréel. J'avais l'impression d'être avec ma mère devant la télé, comme quand j'étais petite. C'était comme une blague".

A l'époque, elle avait devancé Adèle Haenel, Eva Green, Chiara Mastroianni, Noémie Merlant, Doria Tillier et Karin Viard pour l'emporter.