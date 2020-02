Anaïs Demoustier : Sublime aux César, en robe décolletée avec les lauréats

Hormis le scandale Roman Polanski, les spectateurs et téléspectateurs de la 45e cérémonie des César ont assisté à des faits plus heureux. Anaïs Demoustier a remporté son premier César et les stars du film "Papicha" n'ont pu contenir leur joie...

Comme elle, la réalisatrice de Papicha Mounia Meddour et l'héroïne du film Lydia Khoudri, ont enchaîné les poses et échangé des sourires devant les photographes. La première, vêtue d'une robe Haute Couture Julien Fournié, a reçu le César du meilleur premier film. Son actrice a été faite meilleur espoir féminin. Côté hommes, Roschdy Zem (Roubaix, une lumière), Alexis Manenti (Les Misérables), le scénariste récompensé de La Belle époque Nicolas Bedos et Ladj Ly, réalisateur du Meilleur film Les Misérables, figuraient sur le palmarès. Tous se sont ensuite retrouvés au Fouquet's pour fêter cette grande soirée de cinéma autour d'un dîner. Présent lors de cette 45e cérémonie des César, Purepeople.com a eu le privilège de recueillir plusieurs réactions dans la press room, notamment celle de Fanny Ardant qui a déclaré au sujet de Roman Polanski : "J'aime la dialectique, qu'il y ait de la place pour tout le monde, qu'il y ait des contradictions, la vie est dans la contradiction, dans le dialogue." "Je suis très heureux, nous a confié de son côté confié Roschdy Zem depuis la press room. Le jour où cela vous tombe dessus, c'est un vrai moment d'émotion. C'est une vraie satisfaction aussi d'avoir eu la reconnaissance de la profession et des pairs."

