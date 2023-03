"Ça me rend fou de rage" : Jean Dujardin humilié, il explique les conséquences de cette blessure

Même s'il a beau être plus confidentiel qu'auparavant dans ses rôles, Jean Dujardin demeure pourtant l'un des meilleurs représentants dans le monde entier du cinéma français. Propulsé au rang de star internationale après sa prestation dans The Artist en 2011 qui lui a valu un Oscar du meilleur acteur, véritable Graal pour tout comédien, celui que l'on a connu en France grâce à la série télé comique Un gars, une fille au début des années 2000 choisit minutieusement chacun des rôles qu'il décide de camper.

Ainsi, l'acteur de 50 ans sera de retour dans toutes les salles obscures dès ce mercredi 22 mars. On pourra le retrouver à l'affiche du film Sur les chemins noirs, réalisé par le cinéaste Denis Imbert. Ce long-métrage est tout simplement l'adaptation d'un récit du fameux Sylvain Tesson. À cette occasion, le mari de Nathalie Péchalat, toujours son premier soutien dans chacun de ses projets, est en pleine tournée promotionnelle et a accordé une interview à nos confrères du journal Le Parisien dans son édition du 20 janvier 2023.

Il y a un truc que je déteste, c'est la vendetta

Il y revient notamment sur sa carrière, le succès qui lui est tombé dessus grâce à des rôles inoubliables. Mais Jean Dujardin a également pu livrer une anecdote sur l'un d'entre eux, Brice de Nice (2005), qui lui a été inspiré par une expérience particulièrement traumatisante. "Il y a un truc que je déteste, c'est la vendetta, la meute sur l'individu", débute le comédien, avant d'élaborer son propos.

"Je ne prends parti pour personne mais ne me demandez pas de rejoindre la meute. J'ai écrit Brice de Nice comme la revanche d'une histoire d'humiliation que j'ai subie à l'école. Le 'cassé' (référence au film, ndlr) vient de mon enfance. Voir quelqu'un se faire humilier, ça me rend fou de rage", déclare le père de quatre enfants - deux garçons nés d'une précédente union et deux filles avec la célèbre patineuse -, sans pour autant donner davantage de détails sur cette humiliation en question.

Aujourd'hui, il peut tout de même se consoler avec sa réussite. Brice de Nice ou bien les deux premiers volets d'OSS 117 sont des films qui comptent parmi les plus cultes de la comédie française, et il a également brillé dans des registres bien différents, que ce soit en France (Novembre, Le Daim, J'accuse, La French) ou à l'international (Le Loup de Wall Street, Monuments Men).