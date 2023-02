"Ça me touche" : Laetitia Casta émue dans C à Vous, ces images qui la chamboulent

Laetitia Casta était sur le plateau de C à Vous ce mercredi 15 février pour faire la promotion de la pièce Clara Haskil, prélude et fugue, à retrouver au théâtre du Rond-Point à Paris, et dans laquelle elle brille sur scène. Mais ce passage dans l'émission présentée par Anne-Elisabeth Lemoine était également l'occasion pour la femme de Louis Garrel (ils ont ensemble un petit garçon prénommé Azel et né en mars 2021, ndlr) de se confier son parcours.

Elle a notamment été amenée à réagir à un extrait vidéo de l'émission Zone Interdite, datant de 1996, dans lequel on la voit accueillir au domicile familial, à 18 ans à peine, des journalistes du magazine Paris Match pour faire des photos. Car à l'époque, malgré son jeune âge, "elle fait déjà des dizaines de couvertures de magazines", commente la voix-off. Une séquence dans laquelle apparaît notamment sa soeur Marie-Ange, alors toute petite, elle qui est désormais âgée de 32 ans. Ses parents font également une apparition à l'écran.

J'ai eu des réflexions

"Ça me touche de voir ma petite-soeur qui a deux enfants maintenant...", a réagi l'actrice à la fin de l'extrait, avant de revenir sur son parcours. "J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont donné une colonne vertébrale. Et d'avoir été dans un milieu artistique", a-t-elle reconnu, avant de nuancer et d'admettre le fait qu'elle a dû faire quelques concessions pour atteindre ses objectifs : "C'est vrai que je n'ai pas eu une adolescence comme tout le monde. Je n'ai pas exploré ce que l'on appelle le laboratoire des expériences. J'étais dans le travail et on attendait beaucoup de moi".

Elle a également dû faire face à certaines remarques déplacées une fois adulte, notamment par rapport à son poids et son visage : "Il y a des choses qui ont pu parfois me heurter, me blesser... Quand j'ai commencé dans le cinéma, j'ai eu des réflexions. Dans la mode aussi, j'en ai entendu". Mais l'ex-compagne de Stefano Accorsi, avec qui elle est maman de deux enfants (Orlando et Ahtena), ne regrette pas pour autant le chemin qu'elle a pris. Elle en a extrait "beaucoup de force". Un discours inspirant !