"Ça me touche" : Nikos Aliagas ému dans "C à Vous", rares et tendres confidences sur ses parents

Nikos Aliagas, qui est à retrouver en ce moment à présentation de la nouvelle saison de The Voice, est un grand passionné de photographie. Il se tient d'ailleurs à Venise une exposition baptisée Regards Vénitiens et située au Palais Vendramin Grimani, où sont exposées 150 de ses photos. Une passion de jeunesse, sur laquelle il a été amené à s'exprimer ce vendredi 10 mars sur le plateau de C à Vous.

L'équipe de l'émission s'est notamment chargée de retrouver le modèle qui correspond au tout premier appareil photo de l'animateur, avec lequel il s'amusait étant enfant. Mais avant de lui montrer l'objet, Émilie Tran Nguyen lui a demandé si c'est son père qui lui avait offert. "Oui, parce que je prenais des photos imaginaires autour de la table !", s'est-il souvenu, avant qu'un extrait vidéo d'un spot publicitaire de cet appareil photo n'apparaisse à l'écran.

Nikos Aliagas a ensuite pu s'emparer de l'objet, tout en se remémorant quelques souvenirs : "Ma mère l'avait jeté... Ma maman, qui nous regarde ce soir, qui est un peu souffrante, m'avait dit : 'je l'ai jeté, il marchait plus !", a-t-il raconté à Anne-Elisabeth Lemoine en prenant l'accent grec de sa chère et tendre mère, de quoi provoquer quelques rires bienveillants sur le plateau. "Je pense à toi maman", a-t-il ajouté, avant de s'attarder sur l'appareil photo.

Il a mal, il comprend pas

"Ça me touche !", a-t-il alors avoué à l'animatrice, avant que celle-ci ne lui demande s'il est tout de même parvenu à garder quelques photos de famille. "Ma mère a quasiment tout jeté, mais j'ai retrouvé quelques photos de mon père jeune, et celles-ci sont un peu plus émouvantes", a-t-il indiqué, en étant alors très ému car l'un des clichés dont il était en train de parler s'affichait à l'écran.

Une autre photo en noir et blanc est ensuite apparue quelques minutes plus tard sur les écrans de l'émission, représentant cette fois-ci lui-même, étant tout petit. Il a alors été amené à parler au petit garçon qu'il était, un exercice qu'il fait habituellement faire à ses invités, notamment dans 50 minutes Inside.

"Ça bouleverse", a-t-il lâché, avec émotion, avant d'ajouter : "Sois pas en colère. Tout va bien se passer. Il a mal ce gamin, il sort d'une enfance difficile, d'une opération difficile, il a son petit ventre qui gonflait, il a mal, il comprend pas, il pense que tout le monde a mal, je voudrais lui dire : 'Ne t'inquiètes pas, tout va bien se passer, bats toi, ne te plains pas, relève toi à chaque fois et cela va bien se passer. Enlève la colère". Une séquence pleine de sincérité et de tendresse...