"Ça ne m'excite pas du tout" : Alex Goude lourdement dragué sur les réseaux, il reçoit d'étranges photos

Alex Goude a beau être célibataire, il ne cherche pas l'amour à plein temps et encore moins sur les réseaux sociaux. Pourtant, le papa du petit Elliot âgé de 6 ans et qu'il a accueilli avec son ancien mari Romain Tallandier - ils ont divorcé en 2018 après 5 ans de mariage - reçoit énormément de messages et photos de prétendants.

C'est lors d'une interview pour Voici que l'animateur de Y'a pas d'erreur ? sur France 2, s'est confié sur les bizarreries qu'il reçoit en masse sur ses comptes personnels. "Parfois, on m'envoie des photos de pieds en messages privés, alors stop, ça ne m'excite pas du tout", a-t-il fait savoir, dans les colonnes du magazine.

Le présentateur, qui compte bientôt s'éloigner de l'univers de la télévision pour se lancer à fond dans la production de spectacles et l'écriture de son premier film, a donné quelques détails concernant son type d'homme idéal. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le quadragénaire n'est pas difficile ! "Je cherche un bosseur, surtout pas un instagrameur !".

Trois ans après son divorce, Alex Goude partage sa vie entre son travail et son fils Elliot, qui vit aux Etats-Unis avec son deuxième papa. Au magazine Public, en septembre dernier, Alex Goude affirmait être resté très proche de son ex-mari. Si proches qu'ils souhaitent construire deux maisons mitoyennes à Las Vegas, pour le bien-être de leur fils. "Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde et je suis très copain avec son nouveau mari (..) Notre but est de rendre la vie d'Elliot la plus simple possible. On a fait en sorte que ça se passe bien".

Celui qui animait La France a un Incroyable Talent sur M6 avec Sandrine Corman de 2009 à 2015 et a connu quelques difficultés financières au cours de sa vie, a aussi révélé qu'il attirait les hommes plus jeunes que lui ! "Je ne me fais draguer que par des mecs de moins de 30 ans ! Ça doit être ma passion des super-héros et des jeux vidéo..."