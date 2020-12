Alex Goude réussit à passer Noël avec son fils et son ex à Vegas, poignant message et photos

Malgré la pandémie de coronavirus et les diverses mesures qui limitent les déplacements, l'animateur Alex Goude a pu se rendre aux Etats-Unis. Il a posé ses valises pour quelques jours à Las Vegas, dans le Nevada, afin de retrouver son fils. Il a partagé des photos de leurs retrouvailles et un très joli message.

Sur son compte Instagram, l'animateur de Lumni a posté des photos de lui à l'aéroport, trop heureux d'aller retrouver son petit garçon puis une flopée d'images avec Elliot, depuis Las Vegas. En légende, Alex Goude écrit : "Elliot, my love, voilà une photo de notre soirée de Noël prise par ton autre papa. C'est la plus belle photo de nous deux je trouve... parce qu'on s'aime, parce que les blessures de la vie de tes papas sont cicatrisées, parce qu'on a une chance inouïe et parce que t'es quand même le plus beau. Tu as la chance d'avoir deux papas qui t'aiment, un super beau-père adorable (merci @junior.velazqez ), un toutou fou Clarky et malgré les aléas de la vie on fait tout pour te rendre heureux dans ce monde de fous. Je n'aimais pas trop Noël mais ça va beaucoup mieux depuis que j'ai mon plus beau cadeau : toi. I love you. Papa Alex."

Alex Goude (45 ans) a divorcé de son mari Romain Taillandier (35 ans) en 2018. Une dure épreuve pour le couple qui a alors dû s'organiser pour la garde d'Elliot, né en 2015 par GPA aux Etats-Unis. Le petit garçon vit désormais à Las Vegas et l'animateur multiplie les allers et retours pour le voir. La crise sanitaire actuelle n'a pas rendu les choses faciles...