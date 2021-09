Alex Goude interdit bancaire dans le passé : "Des amis m'ont donné à manger"

Depuis de nombreuses années maintenant, Alex Goude s'est fait une place dans le paysage audiovisuel. Mais ce n'est pas tout, lorsqu'il n'est pas en France, il mène une carrière parallèle aux États-Unis et plus particulièrement à Las Vegas où il met en scène des spectacles dans lesquels il joue - et où vit son fils Elliot né par GPA avec son ex-mari Romain Taillandier. Des projets en veux tu en voilà donc pour celui qui est également animateur et humoriste et qui a fini de prouver qu'il n'en avait jamais assez. Cela n'a pourtant pas toujours été le cas. Alex Goude s'est même déjà retrouvé dans la panade.

"J'ai un léger problème d'hyperactivité... Je dors quatre heures par nuit. En plus, mes projets marchent plutôt bien. J'ai néanmoins pris quelques tôles : j'ai même été interdit bancaire deux fois, après avoir monté de gros spectacles, et des amis m'ont donné à manger...", a-t-il avoué ans les pages du dernier numéro de Public, paru ce vendredi 3 septembre 2021. Avant d'ajouter : "Mais je rebondis".

Cette période bien que compliquée a en tout cas su pousser Alex Goude à saisir chaque opportunité qui lui a été offerte ou même parfois d'en créer lui-même. "Je vais avoir une autre casquette : le cinéma, qui s'est toujours refusé à moi. On ne m'a jamais engagé comme acteur, c'est pourtant mon premier métier. J'ai donc décidé de co-écrire un film dans lequel je jouerai. C'est une comédie policière qui parlera aussi d'amour. On va tourner au lac Léman en 2022", a-t-il annoncé bien heureux. Une belle revanche pour le comédien !