"Ça partait mal" : Marion et Romain Grosjean racontent les débuts délicats de leur histoire d'amour

Entre Marion et Romain Grosjean, c'est l'amour fou depuis près de dix ans. Les parents de Sacha, Simon et Camille (8, 6 et 3 ans) - qui viennent de sortir leur livre La mort en face - sont revenus sur leur première rencontre, lors d'une interview vidéo pour le magazine Femme Actuelle. Le couple, qui prépare son déménagement pour les Etats-Unis, s'est croisé une première fois en 2006 durant un gala organisé par la Fédération française du sport automobile. Deux ans plus tard, leurs chemins se croisent de nouveau. "J'ai retrouvé Romain en 2008. Mon producteur m'a dit : 'Il faut que tu ailles couvrir un reportage dans le sud de la France. Il y a un pilote qui parraine une opération'. Je n'avais pas du tout envie d'y aller, parce que le reportage ne m'intéressait pas", a raconté la journaliste de TF1.

Une fois sur place, la jolie brune se fait courtiser par les sportifs automobiles. "Un de mes meilleurs amis, qui est aussi un pilote, avait le numéro de Marion. J'étais très jaloux donc c'est sûr que j'avais déjà quelque chose pour elle. J'ai essayé de l'inviter à manger le soir, ce qu'elle n'a pas accepté", s'est remémoré le père de famille. "Je l'ai rembarré !", a confirmé sa femme, avant d'expliquer ce qui l'avait freinée au départ. "Il habite en Suisse, moi j'habite en France ; il a quatre ans de moins ; il est pilote, je suis journaliste... Ça partait mal", a-t-elle énuméré.

Déterminé à revoir l'animatrice, Romain Grosjean -qui a survécu à un grave accident survenu en 2020 au Grand Prix de Bahreïn -, a usé de stratagèmes. "J'ai appelé Juju discrètement, en lui disant : 'Au cas où, tu dînes avec moi ce soir. C'est prévu de longue date si jamais on te le demande'". Et l'obstination du pilote retraité finira par porter ses fruits, puisque "quelques mois plus tard", le couple officialise.

Fait étonnant de cette histoire d'amour atypique, un membre de l'entourage de Marion Jollès-Grosjean lui avait prédit son avenir avec le pilote de F1, bien avant qu'elle n'aille à sa rencontre pour les besoins de son travail. "Mon collègue de bureau m'a dit : 'Mais de quoi tu te plains ? Tu vas retrouver Romain Grosjean, qui est une future star montante de la Formule 1, tu finiras mariée avec lui, avec trois enfants, et voilà'".