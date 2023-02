"Ça peut être compliqué !" : Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur, tournages délicats avec leur petite fille (EXCLU)

La famille s'est agrandie il y a quelques mois. Le temps file et voilà déjà deux ans que la famille Delcourt-Bertrand a accueilli la petite Céleste dans la série Demain nous appartient. Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur, qui étaient habitués à prendre soin de Maxime - Clément Rémiens, qui a quitté la série - et Judith - Alice Varela - ont dû s'adapter à une toute nouvelle dynamique : celle de jouer avec un enfant en bas âge, avec tout ce que cela implique d'imprévisible.

"Ça peut être compliqué", avoue Ingrid Chauvin, en interview exclusive pour Purepeople. "Évidemment, c'est toujours très compliqué de jouer avec un enfant. Pour autant, on a joué avec elles hier, avec les deux petites [elles sont deux à incarner Céleste à tour de rôle, NDLR], et ça s'est divinement bien passé. Mais elles sont toutes petites, elles ne comprennent pas forcément ce qu'elles font là".

"C'est très impressionnant pour un enfant toutes ces lumières, ces gens qui gigotent de partout, qui parlent, qui s'agitent, qui ne vous calculent pas parce qu'ils sont concentrés sur leur poste de travail, ajoute Alexandre Brasseur. Mais on y va avec beaucoup de douceur, de calme et de patience".

C'est pour ça qu'on ne l'a plus vue pendant plusieurs mois

Bien sûr, la petite Céleste ne fait pas partie de toutes les intrigues de la série Demain nous appartient. La famille Delcourt-Bertrand est souvent au coeur d'évènements très rocambolesques qu'une jeune enfant aurait du mal à appréhender. C'est pourquoi, pendant quelques temps, les petites actrices qui se sont alternées pour jouer avec Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur ont disparu des écrans.

"C'est très encadré", rappelle la comédienne et compagne de Philippe Warrin. "C'est une demi-heure maximum par petit bout de chou. On a eu beaucoup de poupons en plastique. Plus trop maintenant, parce qu'à 2 ans c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'on ne l'a plus vue pendant plusieurs mois. À un moment donné c'était tellement compliqué de tourner qu'ils ont, dans les textes, un peu oublié la petite".

