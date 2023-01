Ingrid Chauvin folle amoureuse de Philippe Warrin : ce coup du "destin" qui les a réunis "vingt ans après"

Toujours très encline à se confier sur sa vie de famille, Ingrid Chauvin n'a pas peur de partager les détails de son quotidien familiale. Divorcée de son ancien mari Thierry Peythieu depuis novembre 2020, la comédienne a retrouvé l'amour dans les bras d'un autre homme, le photographe Philippe Warrin. Une histoire d'amour à laquelle elle ne s'attendait pas du tout...

Lors d'une interview exclusive accordée à nos confrères de Télé Star, l'actrice phare de la série Demain nous appartient (diffusée sur TF1) s'est confiée sur cette rencontre soudaine et inattendue. Une rencontre qui a bouleversé son quotidien de maman célibataire et qui l'a convaincue d'entamer une nouvelle histoire d'amour. Pourtant, Ingrid Chauvin et Philippe Warrin s'étaient déjà rencontré, des années auparavant. Un rendez-vous manqué que le destin a décidé de réitérer il y a un an. "J'aurais eu du mal à ouvrir la porte à quelqu'un que je ne connaissais pas. Là, je retrouve un amour perdu, ce que j'ai ressenti il y a vingt ans, et qui était resté intact au fond de moi sans que je ne le sache. Quelle chance ! On a redémarré comme si on s'était quittés la veille", a-t-elle confié auprès de Télé Star.

J'avais fait une croix sur le couple

Bien décidée à se consacrer pleinement à son petit garçon Tom, Ingrid Chauvin n'avait pas du tout prévu de se remettre en couple. "J'avais fait une croix sur le couple. (...) Je me disais : 'Maman solo, ça me va'. Ma priorité, c'était mon petit Tom. J'avais effacé toute idée de vie amoureuse. Et c'est quand on ne s'y attend pas du tout que tombent sur nous les jolies choses..." , a-t-elle ensuite confié.

Aujourd'hui plus heureuse et épanouie que jamais, la comédienne vit au sein d'une grande famille recomposée puisque son nouveau compagnon a lui aussi des enfants. "C'était mon rêve d'avoir une grande famille, avec les enfants partout dans la maison. Malgré les différences d'âge, tout le monde s'entend bien. C'est joyeux et vivant ! Aujourd'hui, je suis une femme très heureuse. (...) Le destin, c'est encore tout nouveau pour moi et Philippe m'a appris à refaire confiance à un homme", a-t-elle conclu. Une belle histoire !