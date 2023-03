"Ca peut finir par peser" : Laurent Delahousse contraint de sacrifier sa vie de famille, tristes confidences

Depuis un peu plus de quinze ans, Laurent Delahousse est un visage fort de l'info de France 2 le week-end. Un homme que Society a souhaité mettre à l'honneur dans son édition du 16 mars 2023. Ainsi, le présentateur de 53 ans a fait de rares confidences, sur son couple avec Alice Taglioni notamment et sa jolie famille.

Laurent Delahousse accorde peu d'interviews. Il préfère l'instantanéité et avoue même être "un peu emprisonné là-dedans". "Le Journal de 20h, c'est un rendez-vous qui impose une responsabilité, et qui m'a imposé un silence. Une forme d'empêchement. L'incarnation d'un journal qui reste un totem pour les Français impose, selon moi, une forme de retenue, de silence public. Et cela me convient assez", a-t-il avoué dans un premier temps. Et de poursuivre que depuis quinze ans, il s'invite à la table des Français en tant "qu'intermédiaire entre un flot extrêmement dense et intenses d'actualités, souvent anxiogènes". Il est ainsi confronté à des sujets souvent douloureux qui ont pu l'impacter par le passé. "Une forme de fatigue, d'usure" qu'il a ressentie et qu'il ressentira sans doute encore à l'avenir. Peut-être alors arrêtera-t-il pour se consacrer à autre chose ?

Une vie de famille sacrifiée

Mais pour l'heure, ce n'est pas d'actualité. Ainsi, il continue à travailler six jours sur sept. Un rythme qui lui impose malheureusement de sacrifier sa vie de famille. Rappelons que Laurent Delahousse est le compagnon d'Alice Taglioni. Ensemble, ils ont deux enfants : Swann (7 ans) et Lino (3 ans). Il est aussi l'heureux papa de Liv-Helen et Sacha (nées en 2005 et 2008 de sa relation passée avec la journaliste Florence Kieffer). Et à en croire ses confidences, rares sont les fois où il peut partir en vacances avec eux : "Pas de week-end depuis quinze ans, ça peut finir par peser, mais j'aime ça ; il y a bien pire non ? L'année dernière, je n'avais pas pris de vacances depuis très longtemps et je suis parti au ski avec deux de mes enfants et ma compagne. Or, je crois que Poutine déclare la guerre en Ukraine quand j'arrive sur le quai de la gare. Mes enfants ont vu la tête que j'ai faite. Dans mon regard, il y avait quelque chose d'un peu schizophrénique : qu'est-ce que je fais là ?"

Il faut dire que Laurent Delahousse est un passionné. Au final, il souhaite avoir "vécu une vie intense", avec ses équipes qu'il aime notamment. Mais loin de lui l'idée de faire ce métier dans le but de laisser une trace. "Dans X années, on ne se souviendra absolument pas de moi, donc non, je ne travaille pas pour laisser une trace. Je travaille pour, dans l'instant présent, apporter une photographie réelle de la société dans l'état où elle est. Ou pour être un intermédiaire entre le monde et ceux qui n'ont pas la possibilité de le voir. Un miroir aussi pour des gens qui parfois se sentent un peu seuls chez eux", a-t-il conclu. Nul doute pourtant qu'on se souviendra de lui pendant encore longtemps.