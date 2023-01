Alice Taglioni : L'amoureuse de Laurent Delahousse surprenante, look très inattendu pour la première d'Astérix !

Il y a eu la présence deBrad Pitt héros de Babylon, dans l'enceinte du Grand Rex, le 14 janvier, mais le lendemain, la mythique salle parisienne n'était pas en reste puisqu'un parterre de personnalités s'est réuni pour l'avant-première d'Astérix et Obélix : L'Empire du milieu de Guillaume Canet. L'occasion d'y croiser l'impériale Marion Cotillard en salopette, Gilles Lellouche très amoureux ou encore Julie Depardieu et Philippe Katerine, en famille. Si grand nombre des artistes présents s'étaient mis sur leur 31, une actrice a fait sensation dans un look plutôt inattendu.

En effet, Alice Taglioni était présente à l'avant-première et c'est en jogging baskets que celle qui partage la vie de Laurent Delahousse a brillé devant les photographes. Écharpe, pull et long manteau en fausse fourrure, elle était prête à affronter le froid. Cheveux relevés, mine radieuse, make-up discret, elle était tout simplement ravissante pour cette soirée cinéma. Et surtout en célibataire. En effet, le dimanche soir, Laurent Delahousse travaille puisqu'il est aux commandes de 20H30 Le Dimanche, et n'a donc pu partager cette belle soirée avec sa compagne, dont il est totalement épris.

L'amour à Venise

Rares sont leurs sorties publiques à deux, mais en novembre dernier, Alice Taglioni et le journaliste étaient à l'AccorHotels Arena de Bercy à Paris ce jeudi 17 novembre pour assister au concert de Sofiane Palmart, pianiste de 32 ans. Ils étaient sans leurs deux enfants (Swann, 6 ans, Lino, bientôt 2 ans) ainsi que Charlie, le fils que l'actrice a eu avec Jocelyn Quivrin, et les tourtereaux ont pu profiter d'un moment à deux avant de retrouver leur famille. S'ils ont déjà dix ans au compteur de leur relation, les sentiments ne semblent nullement avoir faibli entre ces deux-là. Cet été, ils se sont d'ailleurs offert quelques moments inoubliables à Venise. Loin de leurs enfants, ils ont pu se retrouver dans ce cadre des plus romantiques.

Astérix et Obélix : L'Empire du milieu, en salles dès le 1er février 2023