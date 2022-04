"Ça s'annonçait mauvais pour moi..." : Nicolas (Koh-Lanta) a frôlé le pire, grosse blessure et explications

Le niveau du casting de Koh-Lanta, Le Totem maudit est élevé ! Parmi les apprentis Robinson venus décrocher le titre de survivant ultime, les téléspectateurs ont découvert plusieurs sportifs comme la coach sportive et femme de footballeur Anne-Sophie Mounier, le basketteur Yannick ou encore Nicolas, chef d'entreprise également féru de sport. Sa détermination, le Sudiste de 39 ans la puise dans son vécu, notamment ce drame qui a failli lui coûté très cher.

A la mi-février 2022, à quelques jours du coup d'envoi du jeu de survie, Nicolas se livre à coeur ouvert à nos confrères d'Objectif Gard. L'occasion pour l'aventurier d'évoquer son parcours. Il a consacré dix ans de sa vie au sport puisqu'il a été étudiant en sports études et n'a plus jamais lâché. "À la fin je me suis spécialisé dans le ski cross, une discipline qui n'avait pas encore d'équipe de France et qui n'était pas olympique. Je ne voulais pas galérer plusieurs années avant que ce sport soit reconnu", confie-t-il. Par la suite, celui qui a tenu des mots durs envers Stéphanie devant les caméras de TF1 a monté sa propre société spécialisée dans les sports de raquette, allant de la réparation des cordages à la vente de matériels en passant par le textile et les chaussures.

Nicolas s'est découvert une passion pour le squash. L'athlète aux boucles blondes joue même au niveau Elite... jusqu'en 2018, où il est contraint de ralentir le rythme. "Je suis rentré pour une infiltration au genou et cinq jours après mon bras a commencé à s'infecter. Je ne suis pas sûr à 100% que ce soit lié mais il n'y a pas de fumée sans feu. Mes nerfs se sont réduits au maximum jusqu'au bout des doigts. Ça s'annonçait mauvais pour moi car je risquais de perdre mon bras droit", se souvient-il alors. Finalement, tout rentre dans l'ordre pour Nicolas. Un miracle... et surtout une rééducation suivie avec rigueur. "J'ai tellement travaillé sur mon bras que je suis revenu à 100%. Au-delà de la rééducation, il y a aussi une part de chance car j'ai bien cru que mon bras allait s'éteindre", précise-t-il.

Perdre l'usage de son bras aurait été un drame insurmontable pour Nicolas, sportif aguerri qui n'a jamais bu un verre d'alcool ni fumé une cigarette. "C'était l'épreuve la plus dure de ma vie. Quand tu apprends que tu peux perdre un membre, cela met un gros coup au moral. Mais quand tu es dans le trou, il faut te relever", avoue-t-il. Ce nouveau départ passe par l'accomplissement d'un rêve, celui de participer à Koh-Lanta. "Même quand j'étais blessé, je disais à mes parents que j'y arriverais", conclut-il. Une détermination de fer qui lui vaudra certainement un joli parcours à l'antenne !