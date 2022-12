"Ça s'appelle le consentement" : Kev Adams créé le malaise au Téléthon 2022, son corps mis aux enchères "à la tombola" ?

Parrain du Téléthon 2022,Kev Adams n'a pu s'empêcher de faire une plaisanterie un peu graveleuse lors de l'émission diffusée le 3 décembre 2022 sur France 2. Adepte des blagues parfois un peu osées et adorant faire allusion à sa vie privée ou à ses (supposées) conquêtes, le jeune homme à la chevelure frisée a tenté de mettre aux enchères son corps, indiquant avec humour qu'il souhaitait devenir père d'ici peu. Ainsi, juste après la prestation de Claudio Capéo qui venait de chanter son titre Riche, le comédien a déclaré : "Ça m'a donné envie d'être papa. Faut que je trouve une maman rapide, parce que chuis chaud là".

Ça se fait à la tombola après ?

Un peu interloqué, Nagui a souligné avec un peu de gêne ce "message de disponibilité". Ne s'arrêtant pas là, Kev Adams poursuit : "Je choisirai parmi les gens qui font 3637 ce soir". S'ensuit un certain malaise sur le plateau mais surtout un grand silence. N'imaginant pas une seule seconde pouvoir se prendre un râteau, il se reprend néanmoins : "Enfin je choisirai... Attention... Il faut qu'elle me choisisse aussi !". Une délicate attention relevée par Nagui, visiblement pas fan de l'humour du jeune homme. "Ça s'appelle le consentement, tu as raison... C'est important."."En effet c'est comme ça que ça s'appelle..." répond Kev Adams. "Ça se fait à la tombola après ?" ajoute Sophie Davant, un peu choquée par les remarques de ce nouveau parrain. "Voilà voilà" conclut-il, un peu embarrassé.

Célibataire endurci - depuis sa rupture avec Iris Mittenaere dont il parle (très) régulièrement - le comédien avait révélé au cours d'une interview face à Nikos Aliagas en avril 2022 dans 50 Mn Inside ne pas être très heureux dans sa vie amoureuse. S'estimant avoir une image de très grand séducteur face au public, il confiait : "Dans la vision de ce que les autres pensent savoir de nous, bah il y a un côté, tout lui sourit. Je trouve que c'est important de parler de sujets très intimes où peut-être qu'on sent qu'on est pas totalement accompli à ce niveau là, peut-être qu'on sent qu'il y a des choses qui manquent... C'est ce que je ressens moi aujourd'hui dans ma vie amoureuse.".

Profiter de cette jeunesse à fond

En 2019, il révélait par ailleurs aux journalistes de Gala ne pas se sentir forcément prêt à être en couple. "Je ne crois pas être prêt à vivre en couple, pour l'instant. Je fais peut-être partie d'une génération qui a envie de vivre tout, de profiter de cette jeunesse à fond. M'installer, vivre aujourd'hui avec une fille, ce serait comme rentrer dans une nouvelle phase de ma vie et je pense que ce serait prématuré", avait-il confié.