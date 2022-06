"Ça se passe pas mal" : Antoine de Maximy est en couple, il fait de rares confidences

Alors qu'Antoine de Maximy avait déjà brièvement évoqué son rapport aux femmes dans plusieurs émissions, le sujet est revenu sur la table mercredi 1er juin sur le plateau de Touche pas à mon poste. "On m'a dit que pendant certains reportages, cela s'était très bien passé et que vous aviez noué des relations sentimentales. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça ?" demande le chroniqueur Gilles Verdez à l'invité du jour. "Je ne peux pas confirmer grand chose puisqu'en 19 ans... Une !" répond-il en levant son doigt, dévoilant ainsi avoir eu une seule aventure lors d'un tournage. "C'est quand j'ai tourné à Hollywood et que j'ai essayé d'aller chez une star" explique t-il. "Je suis resté un peu longtemps sur place et effectivement, j'ai noué une affinité que nous avons concrétisée... C'est bon ?" détaille t-il, sous les applaudissements du public.

Avoir une histoire d'amour ? "C'est compliqué"

"Et après, c'était fini ?" lui demande alors Cyril Hanouna. "Ah bah oui ce n'était pas une histoire d'amour" répond Antoine de Maximy, tendant alors la perche à l'animateur. "Ah oui, c'est vrai que c'est dur pour vous d'avoir une histoire d'amour, vous partez tout le temps !" Ce à quoi le reporter a répondu un bref "c'est compliqué".

Effectivement, le reporter lyonnais, qui avait récemment chuté lors d'un tournage, est mieux placé que personne pour le savoir : amour et travail ne sont pas toujours compatibles, surtout pour lui. Habitué à visiter les quatre coins du globe avec pour seul objectif de dormir chez l'habitant, il est très souvent pris par son travail. Les tournages peuvent prendre plusieurs semaines, ce qui l'empêche par conséquent, d'être pleinement disponible. "Je ne demande pas qu'on me comprenne, mais je fonctionne d'une manière où je me sens bien quand je suis célibataire. Je ne fais aucune concession à la liberté. Je ne veux pas de contraintes" avait-il notamment expliqué dans l'émission Chez Jordan il y a quelques semaines, dévoilant au passage être en couple et que cela lui compliquait la vie.

Mais contre attente, le journaliste, à deux doigts de partir en Ukraine, a dévoilé, un peu plus tard dans TPMP, lorsque "Baba" lui a demandé où il en était actuellement dans sa vie amoureuse, que cela se passait "pas mal" en ce moment. "Mais ça ne m'est pas arrivé souvent" a t-il rajouté. "Car je suis trop indépendant... Mais là, ça marche !" s'en est-il réjouit. Pourvu que cela dure pour le baroudeur qui a rarement fait de sa vie de couple une priorité.