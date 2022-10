"Ça va pas le faire " : Angèle révèle pourquoi tout a capoté avec Orelsan

La deuxième saison du documentaire Montre jamais ça a personne, qui retrace la carrière et la vie d'Orelsan à partir de séquences filmées par son frère Corentin, est actuellement disponible sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video. L'occasion d'en savoir plus sur sa vision artistique et l'élaboration de ses projets, et notamment de la raison pour laquelle Angèle, étoile montante de la variété française, a refusé de collaborer avec lui sur son projet Civilisation qui a été récompensé disque de diamant.

"Un jour, je reçois un son par WhatsApp (application de messagerie, ndlr), une note vocale. Orel veut qu'on sorte un morceau, qu'il soit dans l'album. Il me dit 'Est-ce que tu crois que tu peux venir en studio pour qu'on enregistre la voix définitive ?', moi je suis en mode : 'Désolé mais ça va pas le faire, on va pas avoir le temps", témoigne la chanteuse originaire de Belgique dans le documentaire, en expliquant qu'ils (Orelsan et son équipe, ndlr) étaient "à la bourre".

Mon texte pue du c**

"Mon texte il pue du c**, c'est du yaourt", ajoute-t-elle, avant de révéler qu'elle était "deg" car elle aurait trouvé ça "trop cool d'en faire partie", en parlant de l'album. Un rendez-vous manqué, sur lequel est également revenu Orelsan face à Léa Salamé sur France Inter en début de semaine, alors qu'il était venu faire la promotion du documentaire. "Ce n'est pas mon texte qu'elle n'aimait pas, c'était le sien. Elle l'avait fait comme une sorte de yaourt, qui était comme la maquette du texte. Et j'ai mis tellement de temps à écrire mon couplet, qu'au moment où elle l'a reçu, elle m'a dit 'on est en période de sortie d'album, je n'ai pas le temps de re-travailler le texte, pour moi, on ne va pas y arriver", explique-t-il, ce qui rejoint donc les propos de la soeur de Roméo Elvis.