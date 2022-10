Orelsan "paniqué" à son mariage ? Images exclusives dévoilées, son frère Clément balance !

Rappeur populaire, aux chansons souvent saluées par la critique, Orelsan est un homme discret, qui ne parle que très rarement de sa vie privée. Pas vraiment le genre d'homme autour duquel on pourrait imaginer une série. Sauf si celle-ci est réalisée par son petit frère, Clément ! Toujours à ses côtés et particulièrement proche de son aîné, celui-ci s'est en effet amusé depuis leur adolescence à filmer le quadragénaire dans ses oeuvres et en a fait un documentaire, Montre jamais ça à personne, diffusé sur Amazon Prime.

Une série qui a créé l'événement et dont la deuxième saison s'apprête à sortir dans quelques jours. Pour l'évoquer, les deux frères avaient accepté l'invitation de l'émission C à vous ce lundi 10 octobre, et ont été confrontés à un passage bien précis du documentaire, celui du mariage du rappeur avec sa belle Ahélya. En costume, souriant et au bras de sa grand-mère, celui-ci parait transformé, apaisé, et s'est montré quelque peu gêné devant ces images.

D'ailleurs, il s'est tout de suite justifié sur les images : "On pourrait croire que j'ai mis mon mariage en mode people, et tout, mais il a vraiment une justification". Une explication apportée quelques secondes plus tard par son frère, Clément, qui explique que ceci avait à voir avec l'une de ses chansons : "C'est par rapport à la chanson La Quête, en fait, où Orel est bloqué, et comme il y a eu son mariage un mois avant, il a eu le temps de le digérer pour débloquer cette chanson." Des images qui permettent d'ailleurs au cadet de révéler qu'à son mariage, Orelsan était "un peu paniqué" !