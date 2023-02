Orelsan et sa femme Ahélya : leurs difficultés pour avoir un enfant, des années d'attente difficiles

L'année dernière, Orelsan avait brillé aux Victoires de la Musique en remportant trois trophées, dont celui de l'interprète masculin. 3, un chiffre qui lui colle visiblement à la peau puisque c'est également celui qui correspond à son nombre de nominations cette année, pour l'édition 2023 qui se tiendra ce vendredi soir à la Seine Musicale (Boulogne-Billancourt) et qui sera diffusée sur France 2 et France Inter, à partir de 21h10. Son nom apparaît effectivement dans trois catégories, à savoir celle de la chanson de l'année et de la meilleure création audiovisuelle pour La Quête, ainsi que celle du meilleur concert pour son Civilisation Tour.

De quoi rendre probablement très fier sa femme Ahélya, avec qui il file le parfait amour depuis plusieurs années désormais. Un couple uni et soudé, qui traverse parfois certaines difficultés ensemble, comme celles d'avoir un enfant. En effet, dans son album Civilisation, qui avait connu un véritable succès à sa sortie en novembre 2021, le rappeur originaire de Caen avait évoqué ce sujet dans son titre Nous contre le monde. "Ça fait quelques années qu'on attend", peut-on notamment l'entendre dire, sur une simple boucle de guitare, avant qu'il n'avoue avoir fait plusieurs tentatives avec sa dulcinée, sans succès.