Orelsan bientôt papa ? Rares confidences sur son couple avec Ahelya

Lors d'une entrevue accordée au Parisien, samedi 30 octobre 2021, Orelsan s'est confié à coeur ouvert sur ses futurs projets. À l'approche de la sortie de son prochain album Civilisation (le 19 novembre), le rappeur de 39 ans - mis à l'honneur dans le documentaire Ne montre jamais ça à personne réalisé par son frère Clément Cotentin (Amazon Prime) - s'est également un peu plus dévoilé sur sa vie privée.

De nature discret, Orelsan n'est pas du genre à étaler sa vie de couple sur les réseaux sociaux. Pourtant, auprès du quotidien, ce dernier a fait une exception en évoquant son épouse Ahelya. Questionné sur sa chanson Paradis (qui parle d'elle), l'artiste a évoqué son éventuel désir de paternité : "Quand je vois Clem qui a trois enfants, c'est cool, et en même temps beaucoup de boulot. Il a pris de l'avance." Et de poursuivre, évasif : "Mais je ne sais pas, on verra... Je vais peut-être d'abord en parler à ma femme..."

À cela, Orelsan s'est également exprimé sur son récent mariage avec Ahelya. Une cérémonie faite en petit comité à Caen, dans le plus grand secret. Pourtant, comme l'avait rapporté Ouest France en juillet 2020, l'affichage public de la ville avait révélé au grand jour l'union du rappeur normand... Un imprévu qui n'a visiblement pas arrêté l'interprète : "Entre-temps, le Covid est arrivé et on s'est adaptés. On a fait un petit truc privé." Et de conclure, avec humour : "La vie privée, je ne m'étais pas préparé à parler de ça, j'aurais dû enlever mon alliance..."

Au sujet de son couple, OrelSan avait déjà partagé quelques confidences sur sa rencontre avec son épouse. Au Parisien en 2018, le rappeur déclarait : "Ça fait huit ans que l'on est ensemble. Mais on s'est rencontrés sur MSN bien avant, à l'époque de mon premier album. On n'est pas sorti ensemble tout de suite. Tout le monde nous dit qu'on se ressemble. Elle est assez calme, on vient du même coin, je suis content de rentrer à la maison, pour retrouver quelqu'un avec qui je suis bien."