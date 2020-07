OrelSan : Mariage surprise à Caen avec sa compagne Ahelya !

Surprise surprise : OrelSan va se marier ! Il faut dire que l'artiste - très discret lorsqu'il s'agit de sa vie privée - n'a pas encore annoncé la nouvelle. On doit cette information à l'affichage public des bans sur les murs de la marie de Caen, d'où le rappeur est originaire.

Comme le rapporte Ouest France, le 31 juillet 2020, le mariage Aurélien Cotentin, son vrai nom, et de sa compagne de longue date, Ahelya, aura lieu dans les prochains jours. "Les bans ont été publiés à compter du 24 juillet 2020, et comme le stipule la loi, la cérémonie doit avoir lieu à partir de 10 jours suivant cet affichage officiel", précisent nos confrères. Certains fans dévoués iraient-ils jusqu'à camper devant la mairie pour lancer des grains de riz sur leur idole ?

D'après leurs informations, le mariage entre Ahelya et OrelSan aurait dû avoir lieu il y a des mois de ça, mais le confinement a décalé les choses. La nouvelle date de la cérémonie n'a pas été communiquée. C'est toutefois une excellente nouvelle pour le couple, qui s'était formé sur MSN, il y a dix ans de ça.

"Ça fait huit ans que l'on est ensemble. Mais on s'est rencontrés sur MSN bien avant, à l'époque de mon premier album. On n'est pas sorti ensemble tout de suite. Tout le monde nous dit qu'on se ressemble. Elle est assez calme, on vient du même coin, je suis content de rentrer à la maison, pour retrouver quelqu'un avec qui je suis bien", confiait tendrement l'interprète de Rêves bizarres au Parisien, en juillet 2018.

Ahelya et OrelSan ont donc décidé de se marier à Caen, même s'ils n'y habitent plus depuis quelques années. Ils vivraient depuis 2017 dans un loft industriel près du canal Saint-Martin. Tout ce que l'on sait d'Ahelya pour l'instant, c'est sa profession : elle travaillerait dans une agence de conseil en stratégie numérique.