OrelSan et sa femme Ahélya : leur rencontre, à quoi elle ressemble... Le rappeur se confie

OrelSan est l'une des stars de la 37ème édition des Victoires de la musique, diffusée ce vendredi 11 février sur France 2. Le rappeur de 39 ans concourt dans quatre catégories : celle de l'Artiste masculin de l'année, de la Création audiovisuelle avec le documentaire Montre jamais ça à personne, de la Chanson de l'année et de l'Album. Une consécration qui, si elle se confirme, ne sera qu'un bonheur de plus pour le chanteur et son épouse Ahélya.

OrelSan - Aurélien Cotentin de son vrai nom - n'est pas un coeur à prendre. Depuis de nombreuses années, il partage la vie d'une femme rencontrée sur MSN à l'époque : "On n'est pas sorti ensemble tout de suite", avait-il expliqué au Parisien en 2018. Après avoir pris son mal en patience, OrelSan a finalement décroché le coeur de sa belle :"Tout le monde nous dit qu'on se ressemble. Elle est assez calme, on vient du même coin, je suis content de rentrer à la maison, pour retrouver quelqu'un avec qui je suis bien". Et s'il n'en parle pas au détour de chaque interview, c'est au travers de ses paroles qu'il lui fait ses plus belles déclarations.

En 2018 dans Paradis, il lui chantait : "Rien n'a bougé depuis nos premiers "je t'aime" / Ça fait sept ans qu'on sort ensemble depuis deux semaines (paradis) / Ta peine est ma peine, ma vie est la tienne / Ta famille et la mienne sont la même". Dans Athéna l'année dernière, il recommençait : "Parce que t'as su rester la même / tu m'as sauvé de tellement de mauvais choix / Parce que je sais qu'tu te sous-estimes / Tu ris trop fort et la pièce s'illumine / Tu fais des concessions sans les souligner / Héroïne de tous les dessins animés".

Fou amoureux d'Ahélya, OrelSan lui a même passé la bague au doigt. Une journée magique pour laquelle ils ont dû faire des concessions : "Entre temps, la Covid-19 est arrivée et on s'est adaptés. On a fait un petit truc privé." Quid du bébé ? Dans les colonnes du Parisien en octobre dernier, l'artiste évoquait une possible paternité : "C'est un sujet... Je ne sais quoi dire... Quand je vois Clem [Clément, son frère, ndlr] qui a trois enfants, c'est cool, et en même temps beaucoup de boulot. Il a pris de l'avance. Mais je ne sais pas, on verra... Je vais peut-être d'abord en parler à ma femme". Sans doute lui dira-t-il en chanson.