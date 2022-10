Orelsan marié à Ahélya : des images inédites du couple, à la mairie, révélées

Pas d'application de rencontre ou de première approche en soirée pour Orelsan et Ahélya. Les deux tourtereaux ont fait connaissance sur MSN : "On n'est pas sorti ensemble tout de suite, confiait l'artiste au Parisien en 2018. Tout le monde nous dit qu'on se ressemble. Elle est assez calme, on vient du même coin, je suis content de rentrer à la maison, pour retrouver quelqu'un avec qui je suis bien." Il est si bien qu'Orelsan envisage de lui passer la bague au doigt. Un événement loin de se dérouler comme prévu. La Covid-19 s'est effectivement invitée à la petite fête sans prévenir. Résultat, le mariage de base a dû être revu à la baisse : "Entre temps, la Covid-19 est arrivée et on s'est adaptés. On a fait un petit truc privé." Plus petit mariage, certes, mais immense amour quand même !