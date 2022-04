"Ca y est, c'est fini" : Marie-Alix Jeanson (Familles nombreuses) tourne une page de sa vie

Les participants de Familles nombreuses, la vie en XXL sont devenus de véritables personnalités. Et parmi les plus emblématiques, on retrouve la famille Jeanson. Marie-Alix (39 ans) et son mari Alexandre (40 ans) partagent leur quotidien avec leurs cinq enfants Mayeul (14 ans), Auxence (12 ans), Faustine (10 ans), Victor (9 ans) et Aloys (5 ans). Un quotidien qui sera prochainement bouleversé et qui a poussé la mère de famille à prendre une décision.

C'est une nouvelle aventure qui attend la famille Jeanson. Le papa Alexandre, qui est militaire, a été muté sur l'île de la Réunion. Sa femme et ses enfants le suivent donc et sont actuellement en plein déménagement. Afin d'être plus tranquille pour gérer les derniers détails, l'assistante administrative et commerciale dans l'immobilier d'entreprise a fait le choix de démissionner de son travail. Et comme les internautes ont pu le découvrir en story Instagram, le 21 avril 2022 était sa dernière journée avec ses collègues. "Me voilà sur le chemin de ma dernière journée de boulot. Il n'y a pas si longtemps, cela me paraissait loin (...). Cela fait presque trois ans que j'y travaille, donc cela va faire un petit pincement au coeur (...) Cela me permettra d'avoir un peu plus de temps pour moi et pour finaliser ce déménagement", a-t-elle tout d'abord confié.

Déjà nostalgique, Marie-Alix a ensuite partagé son dernier café entre collègues. Et, face caméra, elle a pris la parole pour partager sa tristesse. "Ca y est j'ai quitté, c'est fini. Petite émotion quand même quand je suis sortie. C'est le fait d'avoir dit au revoir à tout le monde. J'irai les revoir en mai parce que je ne suis pas loin de mon boulot et j'aurais forcément des papiers à signer, suite à mon départ. C'est un au revoir, parce que j'irais forcément reprendre un café avec eux dans pas longtemps. Une page se tourne, ça fait quand même bizarre. Je n'ai pas versé ma larmichette, mais ça me fait quand même quelque chose", a-t-elle conclu.

A cause de ce déménagement, Marie-Alix est passée par toutes les émotions. En mars dernier par exemple, elle regrettait qu'on leur propose une maison qui ne leur convenait pas car elle ne se situait pas dans la zone qu'Alexandre et elle espéraient. Fort heureusement, tout est rentré dans l'ordre.