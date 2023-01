"Ce n'est pas évident" : Omar Sy sans filtre sur les difficultés d'élever ses enfants, conséquences de leur vie aux États-Unis

Cela fait maintenant plus de dix ans qu'Omar Sy vit aux États-Unis. Avec le succès grandissant de sa carrière, qui lui a offert des rôles dans des blockbusters américains (Jurassic World, X-Men, Inferno, L'appel de la forêt...), le choix de s'installer outre-Atlantique, à Los Angeles plus précisément, s'est imposé comme une évidence pour l'acteur français de 44 ans. D'autant plus qu'il ne regrette absolument pas cette décision, comme il l'a récemment confié.

Pourtant, il demeure l'une des personnalités préférées des Français puisqu'il a été lauréat à trois reprises de ce titre honorifique et se retrouve régulièrement dans les premières places du classement quand il n'est pas l'heureux élu. Mais ce choix de vie a cependant quelques inconvénients.

Actuellement en pleine promotion pour le film Tirailleurs, dans les salles obscures dès ce mercredi 4 janvier et dans lequel il tient le premier rôle, Omar Sy a accordé un entretien à nos confrères du Parisien. Dans cette interview passionnante parue ce lundi 2 janvier, il revient sur les conséquences de vivre aux États-Unis, notamment pour ses enfants.

J'essaie déjà de sauver le français

Lorsque le journaliste lui demande s'il parle le pulaar, la langue utilisée par les Peuls (peuple vivant principalement au Sénégal, son pays d'origine, et au Cameroun), il répond : "Mes enfants ont les bases, ils l'entendent avec leurs grands-parents, mais j'essaie déjà de conserver le français, ce qui n'est pas évident puisqu'ils vivent aux États-Unis. Ça se perd très vite. J'essaie déjà de sauver le français."

Rappelons qu'Omar Sy est le père de cinq enfants nommés Selly, Sabah, Tidiane, Alhadji et Amani-Nour. Trois filles et deux garçons donc, nés en 2001, 2003, 2006, 2009 et 2017. Tous sont issus de son union avec Hélène, l'amour de sa vie qui est sa compagne depuis septembre 1998 et sa femme depuis juillet 2007, date à laquelle ils se sont mariés. Il a d'ailleurs récemment confié avoir "un rapport très différent" avec chacun de ses cinq enfants. Car si Omar Sy enchaîne les projets ambitieux avec réussite et productivité, il n'en demeure pas moins un père de famille investi.