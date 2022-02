"Comme si on me voyait à poil" : Alice Taglioni fait une étonnante révélation sur la série Ovni(s)

Vous avez adoré Ovni(s) ? Vous allez encore plus l'aimer en découvrant les images de la saison 2 diffusée dès ce lundi 21 février sur Canal +. Melvil Poupaud, Géraldine Pailhas, Michel Vuillermoz ont accueilli une petite nouvelle dans la famille : Alice Taglioni. Cette dernière incarne Claire Carmignac, "directrice de communication coriace" comme la décrit Télé Loisirs.

Débarquer au sein d'une équipe déjà constituée a été source de questionnements pour la compagne de Laurent Delahousse : "J'ai eu la sensation de rentrer dans une famille, et je me suis demandée si j'allais me faire accepter. Pour Claire Carmignac, mon personnage, c'est pareil. Elle arrive dans un groupe constitué et doit affronter Didier Mathure (Melvil Poupaud, ndlr), un professeur Tournesol qui va à la fois l'énerver et l'attirer." Ce défi d'intégrer une nouvelle équipe n'était pas le seul qu'Ovni(s) lui a fait relever.

Dans la série, Alice Taglioni n'est pas qu'une comédienne. Loin de là. Pour la première fois de sa carrière, la maman de trois enfants a écrit plusieurs musiques du programme. Un fait qui lui a procuré beaucoup d'émotions comme elle l'a indiqué au magazine Télé Loisirs : "Voir les épisodes avec la musique que j'ai écrite, c'était assez bizarre. Comme si... On me voyait à poil ! C'est quand même quelque chose qui sort de moi, de très personnel, et je n'avais pas encore eu l'occasion de le faire."

L'expérience de la composition a-t-elle été une bonne chose pour Alice Taglioni ? L'actrice en est convaincue : "En général, quand je compose, je fais rarement écouter à mes proches, indique-t-elle. Ce fut à la fois déroutant et génial. Comme la première fois que je me suis vue à l'écran : j'avais envie de recommencer très vite." Alice Taglioni n'a pas boudé son plaisir en intégrant le tournage d'Ovni(s), reflet de son enfance dans les années 1970 : "J'ai eu l'impression d'arriver dans la vie de mes parents. Il y avait une sorte de retour à l'enfance très particulier à jouer pour moi, sauf que je n'étais pas habillée comme à l'époque, mais comme ma mère ! Devoir porter tous ces vêtements vintage, j'ai adoré !" Bientôt la saison 3 ?