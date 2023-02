"Crasseux" : Carine Galli, la compagne de Giovanni Castaldi, répond violemment à un internaute après une attaque gratuite

Lorsque l'on travaille à la télévision, on est souvent exposé aux critiques des téléspectateurs et avec l'avènement des réseaux sociaux, les stars du petit écran sont souvent une cible facile pour les anonymes. Ces derniers reçoivent de nombreux messages privés et si la plupart se veulent gentils, ce n'est pas le cas de tous. C'est malheureusement ce qu'a vécu Carine Galli, journaliste au sein de La chaîne L'Équipe et accessoirement compagne de Giovanni Castaldi depuis plusieurs années maintenant. Les deux travaillent sur la même chaîne et sont très populaires, notamment sur Instagram où la grande blonde est suivie par des milliers d'abonnés, qui n'hésitent pas à l'interpeller par messages privés.

C'est le cas d'un anonyme, qui s'est permis de lui envoyer un message pour le moins désobligeant et qu'elle a partagé dans sa story le 6 février dernier. "Outre que, comme d'habitude, tu ne sers à rien dans une émission TV, juste pour info, as-tu pris une douche ?", écrit-il. Connue pour ne pas avoir la langue dans sa poche, Carine Galli n'y va pas par quatre chemins pour lui répondre. "Est-ce que ce crasseux peut nous expliquer à quoi il sert, lui ? C'est visiblement une grande interrogation pour ce monsieur", rétorque la journaliste de 37 ans, loin d'être blessée par cette attaque gratuite (la story est à retrouver dans le diaporama).

Ses fans au soutien de Carine Galli

Rentrée d'un superbe séjour au ski il y a seulement quelques jours, Carine Galli a pu compter sur le soutien de sa communauté pour lui remonter le moral. "Ne l'écoutez pas ! Vous êtes super, à la présentation et en tant que chroniqueuse !", lui adresse une anonyme, ce qui semble faire plaisir à la compagne de Giovanni Castaldi. "La jalousie fait faire énormément de choses . Mademoiselle Galli, pour moi vous êtes la meilleure (...) Restez telle que vous êtes et laissez parler ce genre d'individu qui est tout simplement jaloux de votre succès", enchaîne une autre. "Merci beaucoup pour votre message", lui répond la journaliste.

Après une attaque totalement gratuite d'un anonyme sur les réseaux sociaux, Carine Galli ne s'est pas laissée faire et cela montre le caractère bien trempé de la belle blonde !