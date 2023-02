"Des week-ends sans mes enfants" : Caroline Roux et ses sacrifices pour bâtir son incroyable carrière

Aux commandes de l'émission C dans l'air depuis 2016, Caroline Roux est aujourd'hui un visage emblématique de France Télévisions. C'est à la fin des années 1990 que sa carrière commence très doucement, sur les ondes de la station Europe 1. Déterminée à se faire un nom, la jeune journaliste n'hésite pas à faire des heures supplémentaires et à multiplier les expériences. En 2004, avant de se révéler à la télévision, elle devient maman d'une petite fille baptisée Rosalie. Mais cette maternité soudaine ne l'empêche pas de se dévouer à sa carrière...

Quelques années plus tard, en 2009, elle met au monde un petit garçon prénommé Marceau. Si ses enfants et sa famille en général sont la prunelle de ses yeux, elle admet les avoir un peu délaissés... Dans les pages du magazine Télérama paru ce mercredi 1er février 2023, elle s'est confiée sans filtre et notamment tenu à mettre les choses au clair concernant la légitimité de sa carrière. "Quand je me retourne, je vois des week-ends passés sans mes enfants, des réveils à 5 heures du matin pendant quinze ans, des soirées entières à travailler. Donc tout cela, je l'ai mérité : je me suis battue comme un chien !", a-t-elle martelé auprès de nos confrères.

Une détermination à toute épreuve

Il faut dire que les stéréotypes ont la peau dure... Lorsqu'elle prend la suite de Yves Calvi en 2016, personne ne croit en elle. Malgré sa notoriété déjà bien établie, elle doit se surpasser et prouver encore et toujours qu'elle est une digne remplaçante. "Pour eux, c'était physiquement impossible que ce soit moi. L'occupation de l'espace à la télé c'est encore très masculin. C'est pour cela que moi, je l'occupe avec ma voix, en la forçant un peu, avec mon regard et mes fringues colorés", explique-t-elle toujours à Télérama.

Aujourd'hui en place sur France 5, Caroline Roux met tout le monde d'accord. En parallèle de C dans l'air, elle anime l'interview politique intitulée Les Quatre Vérités toute la semaine dans Télématin, sur France 2. Ce qui ne l'empêche pas, maintenant que sa carrière est fixée, de passer à nouveau du temps avec sa famille.