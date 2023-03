"Détendez-vous !" : Pascal Praud sèchement recadré par une invitée, l'animateur bouche bée

Tous les jours entre 9h et 10h30, Pascal Praud prend l'antenne de CNews avec son émission L'heure des pros. Ce jeudi 23 mars 2023, l'animateur en couple avec une certaine Catherine était entouré de six nouveaux intervenants et a notamment évoqué le sujet sensible de ces derniers jours : la réforme des retraites. Parmi ses invités, Marie-Estelle Dupont, une écrivaine et psychologue particulièrement outrée par la politique d'Emmanuel Macron. Alors que le présentateur venait de diffuser un court extrait du récent discours du Président, cette dernière n'a pas hésité à sortir les griffes.

Il suffit parfois de peu pour créer un léger blanc en plateau... Ce jeudi 23 mars, celui qui est papa de quatre filles a fait les frais d'une invitée qui ne manque pas de franc-parler ! "Il a dit mot pour mot le contraire il y a trois ans ! (...) Ces deux interventions sont totalement contradictoires !", a lâché l'animateur en parlant des récents propos d'Emmanuel Macron, affirmant que la réforme des retraites était "nécessaire". Visiblement blasée des grands discours du Président français, Marie-Estelle Dupont ne s'est alors pas gênée pour remettre en place le présentateur. "Mais bien-sûr ! Mais vous êtes étonné ?", l'a-t-elle sèchement coupé, créant ainsi un petit moment de flottement sur le plateau.

Il fait ça tout le temps !

Imperturbable, la psychologue a continué son intervention, sous les yeux d'un Pascal Praud bouche bée. "Il fait ça tout le temps... Comme Olivier Véran, il dit que le 49.3 n'est pas une option et bim 49.3 ! Ils le font tout le temps... Détendez-vous !", a-t-elle lâché avant de se mettre à rire pour détendre l'atmosphère. Soudain détendu, Pascal Praud a immédiatement mimé un enfant bien sage devant sa maîtresse d'école. "Je ne sais pas ce qu'en pensent les téléspectateurs mais je trouve qu'il y a quand même une certaine radicalisation. On ne bouge plus ! Marie c'est la maîtresse d'école !", a-t-il lancé, faisant ainsi rire tous les autres invités du plateau.

Pour conclure et s'expliquer sur ce soudain changement de ton, Marie-Estelle Dupont a ensuite repris la parole avec le sourire. "Vous aviez l'air très étonné qu'il ait été contradictoire... Moi je vous dis simplement que c'est normal, c'est propre à sa nature", a-t-elle ajouté, ramenant ainsi du même coup une bonne ambiance sur le plateau.