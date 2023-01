"Du mal à respirer, à se nourrir" : Slimane revient sur la naissance délicate de sa fille Esmeralda

Cette période douloureuse, incertaine et difficile désormais derrière lui, Slimane peut se consacrer pleinement à sa carrière et profiter du succès de son album, qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires en trois mois seulement. Le grand ami de Vitaa s'apprête à partir pour une grande tournée d'une trentaine de concerts en France, durant laquelle sa petite Esmeralda sera d'ailleurs autant que possible à ses côtés.

Et lorsque le journaliste évoque la possibilité que sa fille veuille à son tour devenir artiste plus tard, Slimane répond : "Je prie pour qu'elle soit passionnée", expliquant qu'il ne souhaite pas simplement qu'elle rêve de gloire et de paillettes, car "la notoriété enlève une part de liberté".