Slimane, papa patient : sa fille Esmeralda "en boucle" sur la même chanson, il garde son sang-froid

Slimane est un père comblé. Le chanteur français de 33 ans, qui connaît un énorme succès dans sa carrière musicale, jouît également d'une belle réussite dans sa vie personnelle. Tout en multipliant les projets musicaux, l'artiste a aussi accueilli une ravissante petite fille répondant au nom d'Esmeralda. Un enfant né grand prématuré, deux mois plus tôt que la date prévue. Elle a fêté son tout premier anniversaire le 2 janvier dernier...

C'est donc fort logiquement que Slimane veille sur sa fille avec une vigilance et une attention toutes particulières. Ce week-end, il en a profité pour passer du temps en famille et aussi avec Esmeralda. Entre deux recettes de pâtisseries bien alléchantes, le chanteur a mis en ligne des vidéos de sa petite fille sur Instagram, où il compte plus d'un million de followers. Ces derniers ont ainsi pu découvrir les talents de sa progéniture, comme on peut l'apercevoir dans notre diaporama.

Tout sourit à Slimane

Sur une première vidéo attendrissante, on voit le chanteur avec sa fille, dont il prend toujours très soin de ne pas dévoiler son visage, installée sur ses genoux en train de jouer. Avec, en fond sonore, une musique pour enfant totalement adaptée. Seulement, l'artiste avoue que celle-ci passe "en boucle depuis une heure". Et même si cela peut se révéler particulièrement agaçant, Slimane garde le sourire et en rigole même beaucoup puisqu'il éclate de rire à la fin de la vidéo.

Dans un second temps, on peut apercevoir Esmeralda en train de s'essayer à la musique, comme papa, avec un tambour pour enfant dans son espace dédié pour jouer. Toujours avec les encouragements de son père, qui se fend d'un : "Allez ma fille !" Avant, une nouvelle fois, de s'offrir une franche rigolade. Des séquences qui ne manqueront pas d'émouvoir la très grande communauté du chanteur, qui connaît un incroyable succès depuis sa victoire dans l'émission The Voice en 2016.

Car que ce soit aux côtés de la chanteuse Vitaa ou en solo, tout sourit à l'artiste qui s'est remis en forme ces derniers mois. Il a d'ailleurs dévoilé son troisième album personnel, Chroniques d'un Cupidon, le 2 septembre dernier. Un nouvel effort réussi, d'ores et déjà auréolé d'un disque de platine.