"Je vais pleurer" : Slimane bouleversant avec sa fille Esmeralda, Vitaa émue par la vidéo

Quelques instants de leur relation fusionnelle, que l'on découvrira en entier vendredi soir, lors de la révélation du clip entier, mais qui ont déjà émus le chanteur : "L'un des plus beaux clip de ma carrière je crois...", a-t-il écrit en légende, avant que les internautes ne le rejoignent. Et notamment l'une des ses plus proches amies, Vitaa, avec qui il a partagé plusieurs années d'albums et de concerts : "Je vais pleurer", a-t-elle simplement écrit, sûrement très émue de voir des images du jeune papa et de la petite fille.

Il faut dire que la chanteuse, elle-même maman de trois enfants (Liham, 11 ans, Adam, 8 ans, et Noa, 6 mois), est restée aux côtés de Slimane même dans les moments les plus difficiles de cette nouvelle paternité, notamment lorsque la petite fille est née grande prématurée et qu'elle a dû se battre pour sa vie. Présente également pour son baptême au Maroc, elle n'a cessé de lui témoigner son amour sur les réseaux sociaux. Une tata au top qui devrait adorer le clip... et peut-être verser quelques larmes, tout comme Marie-Agnès Gillot, Karima Charni ou encore Karine Ferri, qui l'ont rejoint dans les commentaires.

En revanche, n'espérez pas voir le visage de la petite fille : tendrement masquée, la petite Esméralda est soigneusement protégée par son papa depuis la naissance. "Je parle de ma famille, c'est vrai, mais connaît-on réellement mes proches ? Je ne pense pas. Je ne montre pas le visage de mes parents, ni celui de mes frères et soeurs, comme je ne montrerai jamais celui de ma fille. Ses premiers sourires ou ses premiers pas, je préfère les garder pour moi", avait-il déclaré dans une interview à Ciné Télé Revue.