"Elle est grosse..." : Nagui impressionné par la particularité physique d'un candidat, malaise sur le plateau

Lundi 30 janvier 2023, Nagui était aux commandes d'un numéro inédit de N'oubliez pas les paroles, sur France 2. Le présentateur a retrouvé Louis, le Maestro actuel. Et il a affronté un certain Benjamin. Un candidat qui avait une particularité physique qui a beaucoup intrigué l'époux de Mélanie Page.

Ce n'était pas la première fois que le jeune homme faisait le show dans le jeu télévisé musical. La première fois, il avait affronté Coralie et la deuxième fois Caroline. Il avait gagné son affrontement face à cette première et était donc devenu Maestro. Il était reparti avec 500 euros en poche. Mais cette fois, cet intermittent du spectacle (en tant que chanteur) était prêt à aller plus loin. Il a expliqué qu'il avait fait sa demande en mariage en chantant et qu'il préparait un album.

Mais ce n'est pas son romantisme qui a fait parler. Très vite, Nagui a été scotché par la voix de Benjamin. D'autant plus que lors de son interprétation de Sur un prélude de Bach, de Maurane, il a démontré qu'il pouvait descendre très bas dans les graves. A la fin de sa prestation, le présentateur a donc souhaité le taquiner un peu. "Le fait d'avoir une voix grave comme ça a-t-il un rapport avec avoir une grosse...", a-t-il tout d'abord lancé avant d'être coupé par Magali Ripoll qui avait peur de la suite de la phrase.

C'était finalement mal connaître Nagui qui comptait bien avoir la réponse à la question qu'il se posait. Il a donc poursuivi : "On peut poser la question : est-ce que ça a un rapport avec avoir une grosse... pomme d'Adam ? Parce que vous avez une grosse pomme d'Adam." Et il ne s'est pas arrêté là, visiblement très intrigué par cette particularité physique. "Elle est grosse, c'est une belle pomme d'Adam", a-t-il conclu en riant, face à une Magali Ripoll très mal à l'aise.

Cette particularité physique et sa voix ne lui a malheureusement pas permis d'aller plus loin dans l'aventure. Benjamin n'a en effet pas fait le poids face à Louis. Il a donc été éliminé de la compétition, sans un sou. Mais peut-être reviendra-t-il encore tenter sa chance, comme il l'a déjà fait.