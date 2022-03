"Elle était déjà très très mince" : La frêle silhouette de Céline Dion a choqué un de ses proches...

Comment se porte Céline Dion ? Pas grand monde le sait ! La star québécoise, qui vit recluse dans sa propriété barricadée de Las Vegas, ne donne plus de nouvelles depuis des mois. De récentes photos volées ont toutefois démenti les rumeurs la disant paralysée. Malgré des cheveux blancs et un petite mine, la diva semble remonter la pente après avoir été victime de spasmes musculaires sévères. Pour son ami Michel Drucker, sa santé défaillante n'est pas si surprenante.

Interrogée par le magazine Gala à l'occasion de son numéro spécial autour de la célébrité - y compris Mylène Farmer s'est pliée à l'exercice ! -, le populaire animateur et ami proche de Céline Dion a évoqué celle, immense, de la petite fille de Charlemagne devenue l'une des plus grandes stars de la planète. "La célébrité ? Je pense qu'elle n'a jamais su à quel point elle était et reste la plus grande star. Tout était normal pour elle. On a suivi ses grossesses, presque d'éprouvette en éprouvette, elle donnait tout. Naturellement. Et parce que René le voulait", a ainsi relaté Michel Drucker. Il est vrai que depuis ses premiers pas dans le show business, Céline Dion a opté pour une tactique différente des autres : tout livrer, ou presque, de sa vie intime au grand public. Un livre ouvert qui lui a permis de toucher des millions de personnes à travers le monde mais aussi de recevoir critiques et moqueries...

L'animateur a évoqué au passage leur dernière rencontre et, comment, il avait alors senti que Céline n'était pas au mieux de sa forme. "La dernière fois que je l'ai vue, c'était à Londres, il y a trois ans, je crois. Je l'ai trouvée diaphane et je le lui ai dit. Elle m'a répondu qu'elle dansait beaucoup, mais elle était déjà très très mince. Son corps a dit stop", a raconté Michel Drucker. Il est vrai que depuis quelques années, l'interprète de My Heart Will Go On s'est découvert une passion pour la danse, entrainée dans ce domaine avec l'ancien danseur et chorégraphe Pepe Munoz. Depuis, et alors même qu'elle a toujours eu une frêle silhouette, les critiques sur sa maigreur ne font que discontinuer. Lors de l'annonce de l'annulation de son come back à Las Vegas, sa soeur Claudette avait pris la parole pour évoquer elle aussi le corps usé de Céline après des années à se donner intensément sur scène.

Céline Dion doit reprendre sa tournée européenne Courage World Tour à partir de mai prochain.

