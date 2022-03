Mylène Farmer proche d'une énorme star américaine : les dessous de leur relation née à Los Angeles

On avait laissé Mylène Farmer en juillet dernier au Festival de Cannes, ravie de participer au jury de cet évènement ciné le plus prisé au monde, puis annonçant dans la foulée son come back sur scène pour une tournée gigantesque intitulée Nevermore. Depuis, fidèle à sa ligne de conduite, elle se faisait discrète. Mais, pour le numéro 1500 du magazine Gala, elle a accepté de faire quelques intimes confidences sur son statut de star, un thème mis à l'honneur pour l'occasion.

Dans cette interview au cours de laquelle l'interprète des tubes Libertine, XXL ou encore Les Mots a retracé ses débuts dans le show business jusqu'à sa vie actuelle, Mylène Farmer a notamment évoqué l'amitié qu'elle entretient avec une immense star d'Hollywood... En effet, elle a fait la rencontre à Los Angeles de l'acteur George Clooney. Entre eux, le courant est vite passé. "Je l'ai rencontré lors d'un dîner. Nous avons échangé quelques mots. La soirée était simple, agréable. Nous avons bien ri", se souvient la chanteuse. Depuis les années 1990, elle partage son temps entre la Californie, véritable havre de paix où elle préserve un total anonymat et, une demeure de "l'Ouest parisien", bien connue des fans qui attendent de la voir et lui parler.

Mylène Farmer, qui aurait pu saisir l'opportunité de sa vie à Los Angeles pour faire une carrière d'actrice en parallèle de la chanson, reste malgré tout attachée à la France ; on peut d'ailleurs parfois la croiser en sortie, en toute simplicité. "Hollywood, c'est plutôt amusant. Mais c'est une autre planète. Les stars américaines ont autant de pouvoir que de responsabilités. George Clooney est un acteur engagé, conscient de son époque", ajoute-t-elle. Il est vrai que l'ancien héros de la série culte Urgences est un homme très engagé, notamment contre la guerre, lui qui alerte depuis des années sur la situation dramatique au Darfour.

Non contente de savourer l'anonymat à Los Angeles, la chanteuse dévoile au passage que son exil californien a été bénéfique car elle a pu faire quelque chose qui aurait été plus difficile qu'en France quand on a sa notoriété : "Là-bas, j'ai obtenu mon permis de conduire !"