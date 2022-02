Mylène Farmer de sortie : une célèbre humoriste modifie son sketch pour elle !

Elle s'apprête à parcourir la France. Après avoir offert un savant cocktail de ses sketchs les plus célèbres à la salle Pleyel de Paris, dans son spectacle best-of intitulé Et Pof !, Muriel Robin quitte la capitale pour poursuivre l'aventure. Evidemment, cette ultime date s'est faite en grande pompe... et en présence d'un public incroyable. Dans l'un des sièges, venue se payer une bonne tranche de rire ? La chanteuse Mylène Farmer, 60 ans, applaudissant en toute discrétion l'humoriste.

Elle a d'ailleurs glissé un clin d'oeil...

Si Mylène Farmer est parvenue à passer inaperçue, Muriel Robin était parfaitement au courant de sa venue. Et elle avait même réservé une surprise à l'artiste. "Mylène Farmer a assisté cet après-midi à la dernière parisienne du spectacle Et Pof ! de Muriel Robin, produit par Thierry Suc, à la Salle Pleyel, peut-on lire sur le réseaux sociaux. Elle a d'ailleurs glissé un clin d'oeil à MF dans le sketch Le salon de coiffure en renommant une cliente Madame Farmer !" Une permanente, une coloration ou une simple égalisation des pointes ? Seul le public présent, le dimanche 13 février 2022, le sait...

Longtemps terrée dans le silence, Mylène Farmer semble reprendre goût à la lumière du jour. La plus pudique des chanteuse française a récemment intégré le jury du Festival de Cannes, présidé par Spike Lee et composé de Maggie Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Tahar Rahim, Jessica Hausner, Mati Diop, Song Kang-ho et Kleber Mendonça Filho. Elle était également au coeur d'un documentaire, en 2020, intitulé L'Ultime Création. Si elle avait préféré éviter toute interaction sociale, ces dernières années, c'est parce qu'elle a vécu un véritable traumatisme. Le réceptionniste de sa maison de disques avait été tué par un fan qui exigeait de la voir en 1991 et, à la suite de cet incident, la chanteuse avait totalement disparu pendant trois ans...