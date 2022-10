"Elle était trop bien pour moi" : Frédéric Lopez largué violemment par le sosie d'une célèbre star

Dimanche 23 octobre 2022, France 2 a donné le coup d'envoi d'Un dimanche à la campagne, émission présentée par Frédéric Lopez. Pour la première, le présentateur de 55 ans a reçu Charlotte de Turckheim et Barbara Schulz ainsi que les rappeurs Bigflo et Oli. Et lui aussi s'est confié à ses invités.

Après avoir mis en suspend son métier de présentateur durant quatre ans, Frédéric Lopez était de retour hier avec Un dimanche à la campagne. Il était donc très attendu par son public à qui il a tant manqué. "Des personnalités se réunissent dans une maison, à la campagne, loin du tumulte, pour raconter leur histoire, leur itinéraire, en parlant aussi bien des succès que des échecs et, surtout, comment ils ont surmonté les obstacles. Ce qui est très inspirant", a-t-il détaillé à Télé 7 jours au moment d'expliquer le concept de son émission.

Mais ses invités ne sont pas les seuls à se livrer. Frédéric Lopez joue aussi le jeu comme on a pu le voir lors de l'émission du 23 octobre. Lors du tournage, il s'est en effet souvenu d'une histoire d'amour passée qui l'a beaucoup marqué. "J'ai le souvenir, j'étais en seconde, et il y avait une fille qui était le sosie, je dis bien le sosie - une centaine de personnes peuvent témoigner - de Sophie Marceau. Et un jour Nathalie, une copine de classe me dit : 'Mais vas-y.' Moi j'étais terrorisé , j'étais avec mon sac et à la récré je lui ai demandé si on pouvait sortir ensemble. Je tremblais et elle aussi, donc ça m'a rassuré. On avait un peu flirté et à la fin des vacances de février, elle m'a dit : 'Non, je suis revenue avec mon ex.' Ça revenait dans l'ordre, elle était trop bien pour moi. Et voilà, Muriel", a-t-il confié avant de lancer des baisers à la caméra à l'adresse de son ex-petite amie. Une attention qui devrait ravir la principale intéressée si elle était devant son petit écran.

Depuis, il a rencontré la mère de son fils Victor (26 ans). Mais leur histoire d'amour n'a pas duré. Et en 2016, Frédéric Lopez a fait son coming out dans Mille et une vies.