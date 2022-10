Frédéric Lopez : Révélations sur son beau projet avec son discret fils Victor

Dimanche 23 octobre prochain, Frédéric Lopez, animateur emblématique de Rendez-vous en terre inconnue, fera son grand retour sur France 2 avec une nouvelle émission intitulée Un dimanche à la campagne. Cette émission se veut presque la copie conforme de La Parenthèse inattendue qu'il a animé de 2012 à 2014 sur cette même chaîne. "Des personnalités se réunissent dans une maison, à la campagne, loin du tumulte, pour raconter leur histoire, leur itinéraire, en parlant aussi bien des succès que des échecs et, surtout, comment ils ont surmonté les obstacles. Ce qui est très inspirant." Voilà la manière dont Frédéric Lopez a vendu le concept de sa nouvelle émission dans le dernier numéro de Télé 7 Jours paru ce dimanche 16 octobre 2022. Pour ce premier numéro, les invités seront Bigflo et Oli, Barbara Schulz et Charlotte de Turckheim.

Mais deux autres invités assez particuliers seront également présents pour ce premier Un dimanche à la campagne, ce sont Victor, le fils de Frédéric Lopez et sa copine. Un scoop que l'animateur avait déjà dévoilé à Télé Star en juillet dernier. C'est d'ailleurs avec son fils que Frédéric Lopez développe un format YouTube intitulé Tu vas l'adorer et qui "sera mis probablement en ligne à partir du mois de janvier", a-t-il annoncé à Télé 7 Jours. "Mon fils et une de ses amies présenteront des gens de leur génération dont j'ignorais l'existence. En retour, je leur présenterai des personnalités qu'ils ne connaissent pas, comme les psys Boris Cyrulnik et Christophe André", a-t-il ajouté.

Frédéric Lopez, un père "ultra-protecteur" pour son fils Victor

Discret sur sa vie de famille, Frédéric Lopez se confie rarement sur son fils unique Victor. Ce dernier souhaite à tout prix éviter la surexposition médiatique. L'animateur avait toutefois fait quelques confidences sur son garçon de 26 ans dans une interview à Télé Loisirs en décembre 2016 : "Il n'a pas envie d'être 'fils de'. Quand il a des amis qui viennent à la maison, il enlève toutes les photos où on est tous les deux (...) Ce qui est drôle, c'est que je me suis toujours vu comme un père absent, alors que lui me voit comme un père ultra-protecteur."

