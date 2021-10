"Elle m'envahissait trop" : Hervé (L'amour est dans le pré) en froid avec Vanessa

Hervé a vécu une expérience hors du commun grâce à L'amour est dans le pré 2021. Pour la première fois, l'éleveur de vaches laitières de 43 ans a reçu non pas une, mais deux femmes chez lui. A la suite de l'étape du speed-dating, il a invité Vanessa (aide à domicile) et Stéphanie (aide-soignante de 39 ans). Au final, c'est cette dernière qui a été choisie. Sa rivale fait-elle malgré tout toujours partie de sa vie ?

Hervé a accordé une interview à Ouest France afin de revenir sur son début d'aventure. Questionné sur son ressenti lors du moment où il a dû annoncer son choix à Vanessa, l'agriculteur a expliqué que "c'était un moment difficile". Il savait qu'il devait trouver les bons mots pour ne pas faire davantage souffrir sa prétendante. Après s'être défilé une première fois, il a donc pris son courage à deux mains pour faire part de la situation.

Depuis, Hervé n'est plus du tout en contact avec Vanessa. "Lorsqu'elle est partie, je lui ai demandé de m'appeler pour me dire qu'elle était bien arrivée, ce qu'elle a fait mais, depuis, je n'ai plus de contact", a-t-il précisé. De quoi, sans doute, rassurer Stéphanie qui, du fait de leur rivalité, ne la portait pas dans son coeur.

Il faut dire que Vanessa n'est pas passée par quatre chemins. Dès son arrivée à la ferme, elle a tenté de marquer son territoire en étant très entreprenante. Un comportement qui l'a finalement desservie face au timide Hervé. "Vanessa m'envahissait trop, ça m'a fait peur. Stéphanie, elle, demandait à évoluer, que ça se révèle au fur et à mesure et que ça monte en intensité et j'étais dans la même démarche. Vanessa a démarré très fort dès le départ, même avant l'arrivée de Stéphanie. Elle avait les cartes en main et les a toutes balancées immédiatement", a-t-il confié.

Reste à savoir si Hervé a fait le bon choix. Au vu des dernières images en tout cas, il nage dans le bonheur avec Stéphanie. Comme le précisent nos confrères, les tourtereaux échangeront même leur premier baiser lors de l'épisode de L'amour est dans le pré de ce lundi 25 octobre 2021.