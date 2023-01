"Elle m'est tombée dessus" : Jenifer frôle la chute sur scène, Lorie balance les images

Les Enfoirés sont de retour sur scène ! Comme chaque année, la célèbre troupe – qui réunit chanteurs, comédiens, humoristes et même sportifs de renom en France – livre une série de concerts au profit de l'association Les Restos du coeur, créée par le regretté Coluche. "En 2023, les Enfoirés se produiront à Lyon à la Halle @TonyGarnierLyon. Six concerts du 12 au 16 janvier 2023 (double séance le dimanche 15/01). Cette année, les places seront en tout 'assis' réparties en plusieurs catégories", avait-il été annoncé au mois de juillet dernier. Cette nouvelle édition a une saveur particulière puisque c'est la première fois depuis l'épidémie de Covid-19 qu'un vrai public peut assister au show.

Des habitués ont de nouveau accepté d'y participer comme Claudio Capéo, Slimane, Zazie, Nicolas Canteloup, Nolwenn Leroy, Patrick Bruel ou encore Patrick Fiori mais aussi des petits nouveaux tel que l'astronaute Thomas Pesquet. Tous très occupés avec leurs projets respectifs, il n'est pas toujours évident pour eux de préparer au mieux l'évenement. "On vient tous de nos tournages et de nos tournées, certains sont en train de découvrir la chorégraphie, soyez indulgents", avait d'ailleurs demandé Mimie Mathy avec amusement.

Mais parfois, c'est le décor qui joue des tours aux artistes. C'est ce qui est en tout cas arrivé à Jenifer lors du dernier concert. Au moment de partager la scène avec sa copine Lorie, la chanteuse a bien manqué de chuter ! En effet, alors que les deux femmes se faisaient transporter par ce qui a tout l'air d'être une nasselle, laquelle allait un peu trop vite, Jenifer a glissé sur Lorie. Une drôle de séquence repartagée par la maman de Nina sur Twitter. "Qu'est-ce qu'on a ri avec Jen quand elle m'est tombée dessus", a-t-elle écrit en légende des images. On constate ensuite que, malgré la surprise et quelques rires, Jenifer et Lorie ont rapidement repris le dessus et ont pu continuer leur performance comme prévu.