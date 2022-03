"Elle passe avant mais..." : Clara Morgane se confie sur l'éducation de sa fille

Clara Morgane est une maman accomplie. A 41 ans, la meneuse de revue gère d'une main de maître son emploi du temps chargé, entre ses obligations professionnelles et ses devoirs de mère de famille. Pour autant, l'ancienne candidate de Danse avec les stars ne se prive de rien dans ses projets. Un point essentiel qu'elle a mis en place dès l'arrivée de sa fille comme elle l'a révélé dans l'émission Télématin ce dimanche 6 mars sur France 2 : "Elle passe avant, bien sûr, mais je pense qu'en tant que mère, c'est très important qu'on développe un message de liberté auprès, surtout, de nos filles, a-t-elle expliqué à l'animateur Damien Thévenot. Beaucoup de parents ressentent ça : il y a vraiment un avant et un après. Je vivais pour moi, pour mon métier, ma carrière. Aujourd'hui, j'apprends à concilier les deux".

Clara Morgane a monté son propre cabaret qu'elle a d'ailleurs fait découvrir à sa fille de 6 ans : "Je l'ai emmené voir le cabaret pour la première fois et c'est tout ce qui plaît à une petite fille, les strass et les paillettes, la magie de la scène, l'émerveillement". Un bon moyen de mêler l'utile à l'agréable : "On peut être mère, femme, professionnelle et avoir des rêves immenses dans la vie. [...] Ce n'est pas parce qu'on est maman que le monde s'arrête". Quand certaines mamans préfèrent consacrer tout leur temps à l'éducation de leurs enfants, d'autres préfèrent continuer la voie qu'elles avaient choisie avant de fonder une famille. Clara Morgane n'est définitivement pas de celles-là : "Je me suis rendu compte qu'il était très important pour moi aujourd'hui de partir, de venir parfois à Paris pour faire des émissions, d'être sur scène partout en France, et de rentrer lui raconter, lui montrer."

Quid d'un deuxième enfant pour Clara Morgane et son chéri Jérémy Olivier ? Si le couple n'est pas du tout fermé à cette éventualité, aucune pression ne pèse sur ses épaules, bien au contraire. Déjà parents, les tourtereaux savourent cette chance que d'autres ne connaissent pas : "Je ne sais pas si cela viendra, mais quand on a un enfant, on en veut un deuxième : on n'a jamais assez d'amour" confiait Clara Morgane à Public en octobre dernier. Qui sait, 2022 leur apportera peut-être un autre projet bien plus personnel cette fois-ci.